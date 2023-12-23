23 декабря 2023, 00:31

Замдиректора Роскосмоса Олега Фролова обвинили в мошенничестве

РИА «Новости»
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Следственный комитет России обвинил заместителя генерального директора Роскосмоса Олега Фролова в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Фролов в сговоре с индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации похитил бюджетные средства под видом контракта на закупку оборудования.

«В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей», - сообщила руководитель управления СК по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

Всем трем фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что главный бухгалтер АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева», входящего в Роскосмос, Евгений Постригань совершил самоубийство. Коллеги мужчины назвали возможной причиной суицида финансовые проблемы предприятия.

Уголовное дело Суд Роскосмос Мошенничество Следственный комитет России
23 декабря 2023, 00:52
Пермского подростка обвинили в сожжении своей знакомой
РИА «Новости»
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Следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве 16-летней школьницы в поселке Октябрьский в Пермском крае. Об этом сообщила газета «КП-Пермь».

В убийстве школьницы подозревают ее знакомого. По версии следствия, подросток привел девочку на пустырь у железной дороги и избил камнями. После этого он облил ее бензином и поджег. Следователи уверены - подросток понимал, что его жертва еще была жива. Поэтому дело по статье «Убийство» переквалифицировали в «Убийство с особой жестокостью». В момент преступления обвиняемый не был пьян или под воздействием наркотиков.

Предполагаемого убийцу арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Адвокаты хотят добиться переквалификации статьи на менее тяжкую, так как обвиняемый утверждает, что в момент сожжения его жертва была уже мертва.

Летом в Пермском крае произошло похожее преступление. Двое подростков облили горючей жидкостью и подожгли 15-летнюю школьницу , которая пришла к ним в гости. Девушку госпитализировали с тяжелыми ожогами, но спасти ее врачам не удалось.

Пермский край Уголовное дело Убийства Преступления Бензин
22 декабря 2023, 21:26
Киллера Калашникова приговорили к 19 годам колонии строго режима
Unsplash
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Московский областной суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, осудив лидера преступной группировки Владимира Калашникова к 19 годам колонии строго режима. Об этом сообщила«Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Калашникова признали виновным в создании банды, убийстве, приготовлении к убийству, а также в незаконном обороте оружия.

Следствие и суд устнановили, что Калашников организовал ОПГ в Подмосковье осенью 2009 года. Для участия в банде он привлек четырех своих знакомых. Вооруженная группа под его началом действовала до весны 2010 года.

Всех членов банды Калашникова задержали, когда они планировали совершить убийство жителя Балашихи. Этот заказ бандиты получили от криминального авторитета по прозвищу Ясный в декабре 2009 года.

Последний ранее заказывал Калашникова убийство предпринимателя, поживающего в поселке Новый Милет. После успешного выполнения заказал жителя Балашихи, пообещав киллерам вознаграждение в 900 тысяч рублей.

Заказчик убийства в ближайшее время скоро тоже предстанет перед судом, соучастники Калашникова также получили длительные сроки.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил Максима Якубова, признанного виновным в убийстве своей годовалой дочери и ее матери. Мужчину осудили к 19,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Московский областной суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, осудив лидера преступной группировки Владимира Калашникова к 19 годам колонии строго режима. Об этом сообщила «Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Убийства Суд Преступления Тюрьмы Москва 2023
22 декабря 2023, 19:39
ДТП с ЗРК «Панцирь-С» обошлось военному в 14 миллионов
РИА «Новости»
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Военнослужащему, из-за которого ЗРК «Панцирь-С» получил повреждения при проезде под мостом, придется выплатить штраф в размере 14 миллионов рублей. Вердикт вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В инстанции уточнили, что сумма взыскания от военного суда составила 50 тысяч рублей штрафа. Кроме того, удовлетворили и гражданский иск от Минобороны. Ведомство потребовало возместить имущественный ущерб.

«Военный суд <…> удовлетворил [иск] полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», - подчеркнули в пресс-службе.

В июле зенитная ракетно-артиллерийская батарея врезалась в пролет железнодорожного моста, когда ехала по Пулковскому шоссе. ДТП произошло, потому что командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.

При вынесении приговора военному в суде приняли во внимание смягчающие обстоятельства - участие подсудимого в СВО и его службу в составе контингента ООН в Африке. Кроме того, на иждивении у мужчины находятся маленький ребенок и мать-инвалид.

Военный свою вину признал и раскаялся.

Штрафы Суд ДТП
22 декабря 2023, 18:40
Посетитель ночного клуба в Москве украл смартфон за 150 тысяч рублей
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Столичные полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона в одном из ночных клубов на Рочдельской улице в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД.

Под подозрение попал временно проживающий в столице приезжий мужчина. По данным оперативников, злоумышленник заметил оставленный без присмотра гаджет на диванчике у гардероба. Он осмотрелся, убедившись, что рядом нет владельца, аккуратно поместил устройство за 150 тысяч рублей в карман брюк и скрылся с места преступления.

Украденный смартфон изъяли у злоумышленника и вскоре вернут владелице. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее в столице задержали еще одного приезжего, подозреваемого в краже телефона в метро. Он воспользовался тем, что владелец гаджета заснул в вагоне поезда на Сокольнической линии. Грабителя удалось найти в одном из хостелов.

Кражи Москва 2023

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