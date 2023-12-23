Замдиректора Роскосмоса Олега Фролова обвинили в мошенничестве

По версии следствия, Фролов в сговоре с индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации похитил бюджетные средства под видом контракта на закупку оборудования.

«В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей», - сообщила руководитель управления СК по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

Всем трем фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что главный бухгалтер АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева», входящего в Роскосмос, Евгений Постригань совершил самоубийство. Коллеги мужчины назвали возможной причиной суицида финансовые проблемы предприятия.