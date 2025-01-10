«Закрывал мне рот рукой». Несовершеннолетняя обвинила певца Ильтяшева в домогательствах

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Знакомство в Сети и встреча после концерта Девушка рассказала, что полтора года назад, когда ей было 16 лет, вместе со своей подругой она решила пойти на концерт артиста в Саранске. За несколько часов до мероприятия подруги записали историю в Instagram* под песню Итляшева, и отметили его на видео. Артист ответил на их историю и предложил девушке пообщаться.

Приглашение в отель По словам фанатки, после концерта она прошла в гримерку, где познакомилась с артистом и попросила его пригласить свою подругу, сославшись на то, что одной ей было страшно.

В результате обе девушки вместе с певцом отправились в отель. На тот момент, как рассказала пострадавшая, она не осознавала всей опасности происходящего и думала, что после недолгого общения подруги просто поедут домой. Однако в какой-то момент, оставшись наедине с девушкой, Итляшев начал приставать к ней и настойчиво предлагал заняться сексом.

Избиение и принуждение к сексу По словам девушки, после отказа в близости певец сначала стал предлагать подарки и деньги, а когда это не сработало, начал применять силу.

«Я начала плакать, орать. А он начал просто бить меня по лицу, закрывал мне рот рукой. Отнял у меня телефон, чтобы я не могла никому написать», - уточнила фанатка.

Публичные обвинения Как заявила девушка, она решилась рассказать об этом лишь сейчас, потому что стала часто слышать истории о домогательствах знаменитостей.

«Мне очень страшно, я не чувствую себя в безопасности. Пугаюсь от каждого шороха, сильно боюсь, потому что мне уже пишут угрозы», - объяснила девушка.

Певец эти обвинения пока никак не прокомментировал.

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