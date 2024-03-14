Законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» накрыли в Петербурге

Восьмиклассников, которые занимались сексом с 11-летней школьницей, обвинили в изнасиловании. Следователи выяснили, что в групповом сексе участвовал еще один школьник. Об это сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, еще об одном участнике событий рассказали сами школьники во время профилактической беседы в полиции. Правоохранители передали информацию в Следственный комитет по Первоуральску, где против подростков завели уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Теперь им грозит до шести лет колонии.

Ранее стало известно, что 11-летняя школьница из Первоуральска пригласила в гости восьмиклассников и предложила им заняться групповым сексом. Якобы таким образом девочка «поздравила» подростков с 23 Февраля. Происходящее школьники снимали на видео. Позже мать одного из участников встречи нашла порноролики в телефоне сына. Она обратилась в полицию, потребовав наказать младшую девочку за совращение подростка.