14 марта 2024, 08:11

Законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» накрыли в Петербурге

РИА «Новости»
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Силовики задержали в Санкт-Петербурге участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса»*. Радикалы по заданию военной разведки Украины присматривали места будущих терактов и планировали отравить гумпомощь военнослужащим в Донбассе, сообщило РИА «Новости».

«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории города Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации „Русский добровольческий корпус“*», - сообщила пресс-служба ФСБ.

Четверо местных жителей придерживались праворадикальных взглядов и работали на Главное управление разведки Минобороны Украины. Они вели разведку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, присматривая цели будущих терактов на объектах инфраструктуры. Кроме того, подозреваемые планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты из гуманитарной помощи военным и жителям новых регионов России.

* Организация запрещена в России

Санкт-Петербург Терроризм ФСБ
14 марта 2024, 04:25
Уголовное дело завели на уральских школьников за секс с 11-летней девочкой
РИА «Новости»
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Восьмиклассников, которые занимались сексом с 11-летней школьницей, обвинили в изнасиловании. Следователи выяснили, что в групповом сексе участвовал еще один школьник. Об это сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, еще об одном участнике событий рассказали сами школьники во время профилактической беседы в полиции. Правоохранители передали информацию в Следственный комитет по Первоуральску, где против подростков завели уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Теперь им грозит до шести лет колонии.

Ранее стало известно, что 11-летняя школьница из Первоуральска пригласила в гости восьмиклассников и предложила им заняться групповым сексом. Якобы таким образом девочка «поздравила» подростков с 23 Февраля. Происходящее школьники снимали на видео. Позже мать одного из участников встречи нашла порноролики в телефоне сына. Она обратилась в полицию, потребовав наказать младшую девочку за совращение подростка.

Уголовное дело Тюрьмы Школьники Изнасилования Секс Полиция Следственный комитет России
14 марта 2024, 03:07
Заслуженную артистку России Искандер оставили в СИЗО
РИА «Новости»
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Первомайский районный суд Пензы продлил арест заслуженной артистке России Рамили Хисамовой (Искандер), которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом написала газета «АиФ».

Актрису арестовали в сентябре 2023 года. В ее доме в поселке Марушкинское полицейские нашли амфетамин, кокаин и 1966 граммов мефедрона. Теперь ей грозит до 25 лет колонии.

По версии следствия, в начале прошлого года Хисамова вместе со знакомым из Пензы решили открыть интернет-магазин с запрещенными веществами. Актриса сама закупила крупную партию мефедрона весом 2,6 килограмма. Часть наркотика она передала подельнику, остальное хранила у себя.

После ареста Искандер пошла на сделку со следствием. На допросе она назвала имя одного из своих сообщников, после чего полицейские задержали мужчину. В своей машине он вез около 10 килограммов мефедрона.

Наркотики Уголовное дело Суд Пенза СИЗО Россия Аресты Актеры Следственный комитет России
13 марта 2024, 23:41
«Съел земляка». В Саратовской области арестовали людоеда
РИА «Новости»
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В Саратовской области задержали находящегося в федеральном розыске каннибала, который 10 лет скрывался от правосудия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН России.

Уроженец города Вольска Алексей Горуленко избил до смерти мужчину, а потом расчленил его тело и съел в 2012 году. Суд в Якутии приговорил каннибала к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, но на заседание суда тот не явился. Горуленко объявили в федеральный розыск. Он скрывался в течение 10 лет.

«На протяжении этого времени он регулярно менял регион проживания, вел уединенный образ жизни, скрываясь на рыболовецких станах, заброшенных домах и дачах на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге России», - уточнило ведомство.

Сотрудники регионального УФСИН задержали каннибала, когда он решил навестить родственника. Сейчас каннибал находится в СИЗО.

Как сообщил «Московский комсомолец» , Горуленко убил и съел своего земляка, чтобы не умереть с голоду, когда они потерялись в тайге, где пытались намыть золото.

Ранее жителя Ижевска приговорили к девяти годам колонии за убийство нечистоплотного соседа.

Еда Саратов Убийства ФСИН Аресты Полиция
13 марта 2024, 17:37
«Не сплю ночами». Девушка-таксистка из Подмосковья заявила о страхе за свою семью
РИА «Новости»
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Пережившая нападение мужчины в Подмосковье глухонемая девушка-таксистка Виктория рассказала «360», что до сих пор испытывает сильный стресс. Она призналась, что переживает за безопасность своих близких.

«Я боюсь за свою семью, за своих детей, за свой дом. До сих пор сильный стресс, не сплю ночами. Иногда звоню своей маме. Нападавший со мной не связывался», - поделилась она.

Виктория боится, что человек, который ее избил, может попросить кого-то из своих знакомых следить за ней и ее родными.

Нападение произошло в Дмитрове 8 марта. Мужчина, который ехал в качестве пассажира в автомобиле своей дочери, посчитал, что сидевшая за рулем такси Виктория должна была уступить дорогу.

Он вышел из машины, подошел к автомобилю женщины, разбил стекло и ударил глухонемую девушку.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Уголовное дело Дети Семья Дороги Машины

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