22 апреля 2024, 15:58

Законность приговора Треповой проверят 20 мая

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, сообщило РИА «Новости». Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначили на 10:00.

Защита Треповой хочет добиться смягчения приговора, а прокурор настаивает на его ужесточении до 28 лет заключения.

В конце января 2-й Западный окружной военный суд признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления. Заседание было выездным и прошло в Санкт-Петербурге. Трепова получила 27 лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей.

Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову у себя дома после теракта, приговорили к одному году и девяти месяцев колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил иски к Треповой на сумму свыше 16,5 миллиона рублей.

Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
22 апреля 2024, 15:57
Участника опроса СМИ-иноагента приговорили к пяти годам принудительных работ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москвич Юрий Коховец стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков после того, как принял участие в уличном опросе признанной в России иностранным агентом и нежелательной организацией «Радио Свобода»*. Останкинский суд столицы приговорил обвиняемого к пяти годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Об этом со ссылкой на адвоката осужденного Елену Шереметьеву сообщил РБК.

По базе данных Мосгорсуда, уголовное дело для рассмотрения поступило 10 мая 2023 года. Фигуранта обвинили в распространении ложной информации о действиях российской армии.

Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнил, что причиной привлечения Коховца к ответственности стали его высказывания в беседе с журналистами «Радио Свобода»*, проводивших интервью на улице.

Респондент в своем выступлении, в частности говорил о событиях в городе Буча Киевской области, которые Минобороны считает постановкой украинских властей.

Авторы подчеркнули, что личность мужчины силовики раскрыли по опубликованной редакцией видеозаписи, на которой лицо респондента никак не закрыли.

Коховец в беседе с журналистами заявил, что решением суда доволен и обжаловать его не станет.

Распространение недостоверной информации стало причиной блокировки сайтов изданий «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру», сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что также под блокировку подпал сайт организации «Репортеры без границ», на котором появилась недостоверная информация о специальной военной операции.

*«Радио Свобода» - признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией.

Уголовное дело Суд Журналистика Опросы Россия
22 апреля 2024, 15:05
Пресс-секретарь Meta заочно получил шесть лет колонии за оправдание терроризма
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Опубликовавший на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) серию постов с оправданиями насильственных действий в отношении российских военных пресс-секретарь корпорации Meta* Энди Стоун заочно получил шесть лет колонии в России. Как сообщило РИА «Новости», такое решение вынес Второй окружной военный суд.

Опубликовавший на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) серию постов с оправданиями насильственных действий в отношении российских военных пресс-секретарь корпорации Meta* Энди Стоун заочно получил шесть лет колонии в России. Как сообщило РИА «Новости» , такое решение вынес Второй окружной военный суд.

Против сотрудника американской корпорации завели уголовное дело за оправдание терроризма.

Прокуратура просила исключить из дела данные о публичных призывах к неправомерным действиям за посты других пользователей к записям обвиняемого. Ведомство настаивало на наказании в виде семи лет колонии строгого режима.

Адвокаты указывали, что в публикациях подзащитный выражал свое мнение о новых правилах модерации площадки, которые постов о действии российских военных в зоне специальной военной операции.

Суд после прений сторон заочно приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима.

Пресс-секретарь американской корпорации с ноября 2023 года находится в международном розыске. В начале этого года Минюст внес Стоуна в список экстремистов и террористов.

*Meta - признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Уголовное дело Суд Терроризм Военные Россия
22 апреля 2024, 14:42
Отца обвиняемого в убийстве из-за парковки уличили в попытке «замять дело»
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Обвиняемый в убийстве из-за парковки в Москве Шахин Аббасов выступил против ареста. Он признался, что не хотел совершать преступление. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Возражаю (против меры пресечения - ред.). Я очень сожалею, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», - сообщил он через переводчика.

Адвокат сообщил, что мужчина признает свою вину частично. Он не согласился с квалификацией дела и призвал суд ограничиться домашним арестом.

Как сообщила следователь во время заседания в Замоскворецком суде Москвы, отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело».

Убийства Преступления Аресты Москва
22 апреля 2024, 14:24
Мигранты избили Героя России в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением Героя России в Московской области мигрантами из Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК сослались на появившуюся в социальных сетях информацию, что в деревне Вырубово Московской области приезжие из Средней Азии переехали на тракторе и избили местного жителя, который является Героем России.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. провести по данному факту процессуальную проверку и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», - заявили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Readovka, пострадавшим является бывший командир подводного аппарата «Мир» Евгений Черняев, который работал на месте крушения «Титаника». Он сфотографировал тракториста, нарушившего правила дорожного движения в деревне, за это мужчину избили и переехали на тракторе.

Ранее мигранты толпой избили участника СВО в Чехове.

Мигранты Россия Следственный комитет России

Новости по теме