Законность приговора Треповой проверят 20 мая
Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, сообщило РИА «Новости». Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначили на 10:00.
Защита Треповой хочет добиться смягчения приговора, а прокурор настаивает на его ужесточении до 28 лет заключения.
В конце января 2-й Западный окружной военный суд признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления. Заседание было выездным и прошло в Санкт-Петербурге. Трепова получила 27 лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей.
Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову у себя дома после теракта, приговорили к одному году и девяти месяцев колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил иски к Треповой на сумму свыше 16,5 миллиона рублей.