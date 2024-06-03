Законность изъятия компании «Макфа» проверит СК

В своем заявлении Юревич уточнил, что сын после избрания в Госдуму передал бизнес ему, поэтому поданный в суд иск не имеет под собой никаких оснований.

«Решение суда - это расправа, нет ни одного слова правды, и почему-то суд был закрытым. Все факты искажены. Я и моя семья обжалуем решение и уверены, что оно будет отменено», - заявил отец основателя компании.

Он добавил, что также никаких доказательств того, что компания получала деньги из сомнительных источников, обвинение не предоставило, потому что фирма росла только за счет собственных средств и полученных займов.

Юревич подчеркнул, что следователи обязаны проверить материалы дела на предмет подлога, а решение суда - на правосудность с привлечением ответственных лиц к ответственности.

Центральный районный суд Челябинска арестовал активы группы компаний «Макфа», а также счета владельцев бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, их родственников и партнеров.

В поданном Генпрокуратурой иске говорилось, что основатели фирмы занимались бизнесом во время работы в органах власти, что считается коррупцией.

Владельцы фирмы выступили с предложением о выкупе своих активов и включения государства в структуры управления. Но суд в этом отказал и передал компанию в собственность России. Отменить арест счетов суд также отказался.