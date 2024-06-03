03 июня 2024, 16:50

«Закон есть закон». Глава Ингушетии подтвердил задержание брата

РИА «Новости»
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил данные о задержании своего брата. Информация об этом появилась в Telegram-канале политика.

Калиматов подчеркнул, что хочет внести ясность в ситуацию вокруг семьи, чтобы «избежать разных толкований», а затем подтвердил, что брата действительно задержали. Расследование, по его словам, продолжается, после - по итогам проверки - пройдет заседание суда.

«Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали: в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа», - добавил он, отметив, что понимание тезиса о том, что закон одинаков для всех, очень важно.

О задержании старшего брата главы Ингушетии 24 мая сообщал «Коммерсант». По информации источника издания, бывшего директора Управления федеральной почтовой связи республики Магомед-Башира Калиматова обвинили в хищении около двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества.

Ингушетия
03 июня 2024, 16:13
Подросток исполосовал мачете бросившую девушку и ее нового парня в Балашихе
Телеканал «360»
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Приступ ревности стал причиной кровавой резни в подъезде дома в Железнодорожном городского округа Балашиха. Вооруженный мачете 17-летний выпускник московской школы напал в подъезде дома на свою бывшую девушку и ее нового парня. Подробности происшествия 360.ru рассказали соседи пострадавших.

Они пояснили, что нападение произошло в минувшее воскресенье, 2 июня. В тот день в доме раздались страшные крики.

«Приезжали полиция и скорая. Порезанная девочка лежала на скамеечке. Потом парня [раненого вывели] и того, кто порезал, тоже забрали», - рассказала одна из жительниц дома.

Еще одна соседка уточнила, что пострадавшие жили в съемной квартире, куда пришел вооруженный мачете подросток в порыве ревности.

«Был мужчина, лет 28, и девушка-сожительница. Какой-то мальчик ее приревновал и пришел мстить. <…> Говорят, что даже полицию и скорую сам вызвал», - поделилась собеседница 360.ru.

Источник уточнил, что поножовщина произошла на площадке между 14-м и 15-м этажами дома. В распоряжении редакции оказалось видео с места, на котором видно, что кровь осталась на полу и лестнице, по которой спускались раненые.

О напавшем подростке известно, что он жил с мамой, был достаточно спокойным и тихим юношей, ничем не выделялся.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что пострадавшими от нападения несовершеннолетнего с мачете стали 18-летняя девушка и 25-летний мужчина, получившие резаные раны. По версии следствия, подросток намеревался убить пострадавших, но довести свой замысел до конца не смог. Сейчас подозреваемый в покушении на двойное убийство находится на допросе у следователя.

Уголовное дело СК РФ Поножовщины Балашиха Полиция
03 июня 2024, 16:05
Житель Подмосковья посадил пасынка на цепь из-за подозрений в сексе с сестрой
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Житель Московской области издевался над детьми жены на протяжении полутора лет. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации источника, после начала отношений с женщиной мужчина начал вымещать злость на детях. Больше всего досталось 14-летней девочке и ее 12-летнему брату. Он заподозрил подростков в занятии сексом и начал расспрашивать их с применением физической силы.

В один из дней мужчина отвел пасынка в подвал, где посадил его на цепь, и заставил других детей гулять с ним на привязи. Также он избил девочку пультом от телевизора, после того как не сумел найти нужную программу.

Солнечногорский суд приговорил мужчину к четырем годам колонии. Он обязан выплатить по 500 тысяч рублей каждому пострадавшему.

В январе пьяный петербуржец жестоко избил и чуть не задушил ребенка-инвалида сожительницы.

Суд Дети
03 июня 2024, 14:24
Житель Волгограда расправился с престарелой матерью
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Следственный отдел СК России по Краснооктябрьскому району Волгограда завел уголовное дело против 58-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального ведомства.

По версии следствия, 2 июня фигурант попытался задушить 81-летнюю мать подушкой в доме по улице Депутатской. После этого он взял шарф, обмотал вокруг шеи пенсионерки и сдавливал, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Правоохранительные органы завели дело по статье убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемого задержали, с ним проводится комплекс неотложных следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз.

В апреле СК по Москве завел дело о двойном убийстве против мужчины, который нанес множественные ножевые ранения матери и бабушке. ЧП произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице.

Убийства Следственный комитет России
03 июня 2024, 14:21
Законность изъятия компании «Макфа» проверит СК
РИА «Новости»
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Отец основателя «Макфы» Валерий Юревич назвал незаконным решение Центрального районного суда Челябинска о передаче активов компании. Он обратился в Следственный комитет с требованием проверить обоснование иска Генпрокуратуры на предмет подлога. Видео с его заявлением опубликовала коллегия адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

В своем заявлении Юревич уточнил, что сын после избрания в Госдуму передал бизнес ему, поэтому поданный в суд иск не имеет под собой никаких оснований.

«Решение суда - это расправа, нет ни одного слова правды, и почему-то суд был закрытым. Все факты искажены. Я и моя семья обжалуем решение и уверены, что оно будет отменено», - заявил отец основателя компании.

Он добавил, что также никаких доказательств того, что компания получала деньги из сомнительных источников, обвинение не предоставило, потому что фирма росла только за счет собственных средств и полученных займов.

Юревич подчеркнул, что следователи обязаны проверить материалы дела на предмет подлога, а решение суда - на правосудность с привлечением ответственных лиц к ответственности.

Центральный районный суд Челябинска арестовал активы группы компаний «Макфа», а также счета владельцев бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, их родственников и партнеров.

В поданном Генпрокуратурой иске говорилось, что основатели фирмы занимались бизнесом во время работы в органах власти, что считается коррупцией.

Владельцы фирмы выступили с предложением о выкупе своих активов и включения государства в структуры управления. Но суд в этом отказал и передал компанию в собственность России. Отменить арест счетов суд также отказался.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Бизнес Деньги Следственный комитет России

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