«Закон есть закон». Глава Ингушетии подтвердил задержание брата

Приступ ревности стал причиной кровавой резни в подъезде дома в Железнодорожном городского округа Балашиха. Вооруженный мачете 17-летний выпускник московской школы напал в подъезде дома на свою бывшую девушку и ее нового парня. Подробности происшествия 360.ru рассказали соседи пострадавших.

Они пояснили, что нападение произошло в минувшее воскресенье, 2 июня. В тот день в доме раздались страшные крики.

«Приезжали полиция и скорая. Порезанная девочка лежала на скамеечке. Потом парня [раненого вывели] и того, кто порезал, тоже забрали», - рассказала одна из жительниц дома.

Еще одна соседка уточнила, что пострадавшие жили в съемной квартире, куда пришел вооруженный мачете подросток в порыве ревности.

«Был мужчина, лет 28, и девушка-сожительница. Какой-то мальчик ее приревновал и пришел мстить. <…> Говорят, что даже полицию и скорую сам вызвал», - поделилась собеседница 360.ru.

Источник уточнил, что поножовщина произошла на площадке между 14-м и 15-м этажами дома. В распоряжении редакции оказалось видео с места, на котором видно, что кровь осталась на полу и лестнице, по которой спускались раненые.

О напавшем подростке известно, что он жил с мамой, был достаточно спокойным и тихим юношей, ничем не выделялся.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что пострадавшими от нападения несовершеннолетнего с мачете стали 18-летняя девушка и 25-летний мужчина, получившие резаные раны. По версии следствия, подросток намеревался убить пострадавших, но довести свой замысел до конца не смог. Сейчас подозреваемый в покушении на двойное убийство находится на допросе у следователя.