20 июня 2024, 19:20

Заключенных ростовского СИЗО оставили без вентиляторов после захвата заложников

РИА «Новости»
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Сотрудники следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону ужесточили условия содержания для заключенных после того, как группа террористов взяла в заложники высокопоставленного сотрудника областного УФСИН и охранника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, из камер забрали все электроприборы, включая вентиляторы. Днем температура воздуха на улице прогревается до +34 градусов, поэтому нахождение в замкнутом пространстве без потока прохладного воздуха станет невыносимым.

Кроме того, заключенных и посетителей СИЗО стали тщательнее досматривать, а количество проверок камер увеличили. Сократилось только время свиданий. Теперь на общение с адвокатами или родными заключенным отводят только полчаса.

При этом на это свидание еще надо как-то попасть. Mash обратил внимание, что с сайта ФСИН из сервиса по бронированию визитов в следственные изоляторы пропала Ростовская область.

Находившиеся в СИЗО заключенные под руководством двух осужденных за терроризм взяли в заложники начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму и младшего инспектора в минувшее воскресенье, 16 июня.

Для освобождения захваченных людей следственный изолятор брали штурмом. В ходе операции силовики ликвидировали всех террористов. По данным СМИ, один из них выжил и сейчас находится в больнице Ростова-на-Дону.

Заключенные Терроризм СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
20 июня 2024, 16:33
Раненный при задержании подозреваемый в убийстве на западе Москвы пришел в себя
РИА «Новости»
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Получивший ранение подозреваемый в расстреле мужчины на улице Алексея Свиридова на западе Москвы пришел в себя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Предполагаемый киллер получил ранение после оказания сопротивления сотрудникам полиции, которые задержали его на Аминьевском шоссе. В тяжелом состоянии подозреваемого передали медикам.

«Он вышел из комы», - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии получившего ранение подозреваемого в убийстве.

По предварительным данным, жертвой вероятного подозреваемого стал известный в кругах московских скейтеров Константин Балишанский. Его тело с огнестрельными ранениями нашли 6 июня на улице Алексея Свиридова.

Свидетели происшествия в беседе с 360.ru рассказали, что вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу, а после сбежал во дворы.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый открыл огонь. Правоохранители использовали табельное оружие и ранили мужчину.

По данным столичной прокуратуры , приоритетной версией убийства рассматривается конфликт, возникший на почве ревности. Следователи нашли в квартире подозреваемого магазины от автомата Калашникова и военную форму. Ведомство завело уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело Убийства Стрельба Больницы Оружие Полиция Москва
20 июня 2024, 14:36
Бизнесмена Алексея Тайчера решили арестовать по делу о мошенничестве
РИА «Новости»
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Следствие потребовало заключить под стражу бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Он стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил РБК.

Меру пресечения изберет Тверской районный суд Москвы. Ходатайство зарегистрировали 20 июня. Следственный комитет России призвал арестовать Тайчера по уголовному делу, которое возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Бизнесмена задержали 18 июня. В 2012 году он приобрел «СГ-Транс», спустя семь лет - «Трансфин-М». Впоследствии Тайчер вышел из капитала первой и продал акции второй компании. Источники издания сообщили об обысках и задержании еще пяти подозреваемых.

В Истре задержали бывшего руководителя департамента административной службы Минсельхоза Олега Донских, сообщил RT. Его с 2012 года разыскивали по подозрению в хищении.

Уголовное дело Бизнес Аресты
20 июня 2024, 00:28
В Госдуме призвали защитить общество от преступников, вернувшихся с СВО
РИА «Новости»
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В Госдуме планируют разработать законопроект о контроле над осужденными, которые вернулись со специальной военной операции. Об этом рассказала председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью «Газете.Ru».

В городе Топки Кемеровской области совершено жестокое убийство 12-летней девочки. Подозреваемый - неоднократно судимый, в том числе за убийство, местный житель. Осенью 2023 года он освободился благодаря участию в СВО. После этого он попал в плен, вернулся по обмену и дезертировал. Останина выразила уверенность, что власть должна защитить общество от преступников, вернувшихся из зоны боевых действий.

По словам депутата, в ближайшем будущем таких преступлений может быть больше, так как с СВО будут возвращаться осужденные, не отбывшие свой срок и не социализированные.

«Но это ни в коем случае не должно освобождать наши правоохранительные органы от обязанности помочь этим людям социализироваться - это я так мягко выражаюсь, а на самом деле защитить общество от этих людей», - сказала она.

Парламентарий заявила, что правоохранительные органы должны находится в постоянном контакте с такими людьми. С одной стороны, помогать с трудоустройством и социализацией, с другой стороны, контролировать и предотвращать преступления.

Останина отметила, что депутаты в ближайшее время разработают необходимый законопроект.

«У нас комитет по обороне пока с такой инициативой сам не выходил. <…> Я думаю, что мы, депутаты, тоже должны поторопиться, в частности, наш комитет, который должен защищать интересы детей. Я думаю, что мы тоже сподвигнем профильный комитет по обороне с таким предложением выйти», - заключила парламентарий.

Убийства Дети Законы Госдума РФ Преступления Депутаты
19 июня 2024, 21:48
Одну из фигуранток дела о массовом отравлении людей отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Замоскворецкий районный суд Москвы отправил обвиняемую по делу о массовом отравлении людей Елену Машкову под домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции России.

Машкова - руководитель отдела качества компании «Локалкитчен». По версии следствия, салаты, распространяемые этой фирмой, стали причиной массового заражения ботулизмом людей в Москве и других городах России.

Машкову обвиняют по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По решению суда она отправится под домашний арест на один месяц и 28 суток - до 15 августа 2024 года. Приставы освободили обвиняемую из-под стражи в зале заседаний.

Сторона обвинения просила суд избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам прокуроров, фигуранты дела перед задержанием пытались уничтожить улики , а повара Карима Норматова задержали в аэропорту «Жуковский», откуда он хотел улететь в Таджикистан.

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