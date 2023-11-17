Закладчика задержали в Москве благодаря записи с украденной камеры

По данным правоохранительных органов, наркосбытчик хотел сделать «закладку» на восьмом этаже одного из домов на Ленинском проспекте, но заметил камеру стоимостью 5,4 тысячи рублей, и похитил ее. Злоумышленник не учел одного - сохранения записи на компьютере, по которой его и вычислили.

В квартире мужчины провели обыск и нашли свертки с мефедроном. Специалисты выяснили, что он хранил наркотики для дальнейшего сбыта.

Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности по пункту «в» части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и части третьей статьи 30, пункта «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ.

В пятницу, 10 ноября, полиция Екатеринбурга поймала с поличным еще одного закладчика.