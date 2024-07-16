Захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону запросили 22 года строгого режима

Захватчики взяли в заложники начальника областного УФСИН и младшего инспектора. Большинство злоумышленников ликвидировали во время штурма, который длился три минуты. В настоящее время по делу проходят два фигуранта, один из которых - Малик Гандалоев.

«Прокурор запросил для Гандалоева 22 года строгого режима», - уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемый со своим братом и знакомым в Астрахани купили детали для изготовления взрывчатки. Они прибыли в Ингушетию и ушли в горы. Там записали на мобильный телефон ролик, в котором присягнули на верность амиру «Исламского государства»*.

В это же время, по данным следствия, в лесной сторожке они изготовили взрывчатку и планировали ее использовать по указанию руководства ИГ*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.