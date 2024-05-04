Загадочно пропавшую челябинку нашли мертвой

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«Найдена. Погибла», - написали волонтеры.

По правилам поисковых отрядов, обстоятельства и причины смерти пропавших не разглашаются.

Женщина бесследно исчезла 17 марта. По данным сайта kp.ru, о ее пропаже заявил в полицию экс-супруг. Он рассказал, что пытался найти жену самостоятельно, но безрезультатно. Поисками занялись активисты, бывший муж оказывал им всяческую помощь.

Жители Челябинска, которые знали семью, рассказали журналистам, что бывшие супруги часто ссорились. Один из конфликтов зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадры попал момент с избиением Сагдеевой ее бывшим мужем. У пары остался совместный ребенок.

Как сообщило издание Ura.ru , правоохранители не нашли следов насильственной смерти на теле найденной челябинки.

Ранее в Тульской области в машине нашли трупы двух мужчин. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.