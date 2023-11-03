Задушившая троих детей жительница Екатеринбурга избежит наказания

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Трагедия произошла в декабре 2022 года. Мать задушила троих родных детей поясом от халата. Женщина оставила супругу записку, в которой заявила, что дети были одержимы, а в самого младшего якобы вселился бес.

Судебные экспертизы признали жительницу Екатеринбурга невменяемой. В момент совершения преступления она не осознавала характера собственных действий, объяснили следователи.

«Она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь», - сказано в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге мужчина взял в заложники маленькую племянницу. Злоумышленник угрожал убить двухлетнюю девочку консервным ножом.