03 ноября 2023, 00:22

Задушившая троих детей жительница Екатеринбурга избежит наказания

pxhere.com
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Следствие по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей, завершилось в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Трагедия произошла в декабре 2022 года. Мать задушила троих родных детей поясом от халата. Женщина оставила супругу записку, в которой заявила, что дети были одержимы, а в самого младшего якобы вселился бес.

Судебные экспертизы признали жительницу Екатеринбурга невменяемой. В момент совершения преступления она не осознавала характера собственных действий, объяснили следователи.

«Она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь», - сказано в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге мужчина взял в заложники маленькую племянницу. Злоумышленник угрожал убить двухлетнюю девочку консервным ножом.

Убийства Дети Екатеринбург
03 ноября 2023, 00:29
Арестовали трех подозреваемых в попытке взрыва общежития РУДН
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Московский Замоскворецкий районный суд отправил под стражу трех человек, которые пытались осуществить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В публикации сказано, что в изолятор до 2 января заключили Полякова А. и Сергеева Д. Третий обвиняемый Демин М. пробудет в СИЗО до 1 января. Подробности разбирательства не уточнили.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения под стражу Мероба Хаитова. Он является фигурантом дела в отношении террористов «Исламского государства»*, которые намеревались взорвать здание ФСБ на Лубянке в прошлом году. Во время заседания Хаитов полностью признал вину. Также мужчина дал показания на остальных шестерых участников.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Вузы Суд Москва 2023
02 ноября 2023, 22:06
«Будем обжаловать». В Мурманске вынесли приговор убийце и насильнику 8-летнего мальчика
РИА «Новости»
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Мурманский областной суд огласил приговор преступнику, который надругался и убил восьмилетнего мальчика в Мончегорске в июле прошлого года. Адвокат матери ребенка Алексей Алешкин сообщил «360», что защита обжалует приговор, так как считает его слишком мягким.

Убийство произошло 1 июля 2022 года, 52-летний мужчина проник в квартиру своей знакомой, уговорив восьмилетнего мальчика открыть ему дверь. Мужчина изнасиловал ребенка, после чего утопил его в ванне.

Мурманский суд вынес приговор - 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также частичная компенсация в два миллиона рублей.

«Мы полагаем, что приговор законный, но в данном случае он не отвечает тяжести совершенного деяния. Он должен быть обжалован и будет обжалован. <…> Мы считаем, что суд проявил излишнюю гуманность при вынесении данного приговора», - заявил адвокат матери убитого мальчика.

Защита считает, что справедливым наказанием будет пожизненное заключение и полная компенсация вреда в пять миллионов рублей.

Суд в Москве приговорил 64-летнего продюсера к 13 годам лишения свободы за неоднократные изнасилования несовершеннолетних. Ему также запретили заниматься профессиональной деятельностью на протяжении 15 лет.

Убийства Суд Дети Изнасилования
02 ноября 2023, 21:25
Следователи возбудили уголовное дело после угроз мигрантов в адрес полицейского в Москве
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту угрозы применения насилия к сотруднику полиции. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

В ходе мониторинга СМИ следствие обнаружило сообщение о группе иностранцев, которые 23 октября около станции метро «Люблино» в Москве «демонстративно и вызывающе громко» угрожали сотруднику полиции расправой.

По факту угрозы в адрес сотрудника правоохранительных органов Люблинский отдел СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Следователи допрашивают очевидцев произошедшего и просматривают записи с камер видеонаблюдения. Органы дознания устанавливают местонахождение лиц, причастных к совершению преступления.

Глава СК РФ Александр Бастрыкина на совещании 24 октября отметил, что в России на треть выросло количество правонарушений , совершенных мигрантами. На 21% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

Мигранты СК РФ Полиция
02 ноября 2023, 19:20
Подростка госпитализировали после драки с учеником в гимназии в Балашихе
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Подросток из Балашихи попал в больницу после того, как его избили в гимназии во время перемены. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Местная жительница обратилась в прокуратуру Балашихи и сообщила, что ее 14-летний сын пострадал в драке. Городской прокурор поручил начать проверку по обращению женщины.

Правоохранители выяснили, что 30 октября 10-классник спровоцировал конфликт с пострадавшим. Затем зачинщик драки ударил подростка головой в нос. Учащийся гимназии также бил 14-летнего оппонента кулаками по голове и телу.

«Впоследствии пострадавший госпитализирован <…> с диагнозом ушиб головного мозга», - указали в прокуратуре.

При координации городского прокурора полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наблюдения, опросили подростков, их законных представителей и педагогов. Прокуратура также обратилась к начальнику управления по образованию администрации городского округа Балашиха с требованием устранить выявленные нарушения и усилить контроль за поведением учащихся в гимназии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростка в торговом центре в Серпухове.

Группа сверстников напала на парня из-за его неформального вида.

Драки Дети Школьники Балашиха Избиения

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