Задушил и бросил в ванну. Муж жестоко убил свою супругу в Петербурге
Мужчина задушил свою супругу во время процедуры массажа. Тело жертвы злоумышленник погрузил в ванную, наполненную водой. Об этом сообщили «Известия».
«Мужчина делал жене массаж и без видимых причин задушил ее, после чего перетащил тело в ванну», - сообщил источник здания.
Речь идет о жителе поселка Парголово. Он совершил преступление, находясь в нетрезвом состоянии. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее в Приморье нашли чемодан с трупом мужчины. На голове жертвы был надет целлофановый пакет. Личность погибшего и мотивы убийства пока не установили.