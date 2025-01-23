Задолженность Блиновских выросла почти вдвое из-за долгов по ипотеке

Согласно информации канала, арбитражный суд удовлетворил иск кредиторов к чете Блиновских. Блогерша приобрела элитную недвижимость в ипотеку, банк одобрил кредит на 300 миллионов рублей на 20 лет. Блиновские не стали выплачивать кредит, и к сумме долга прибавилось 269 миллионов рублей. Итого Блиновские должны банку 569 миллионов рублей.

Арбитражный суд в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом и ввел финансового управляющего для погашения ее долгов.

В январе 2025 года конкурсный управляющий начал распродавать имущество Блиновских, в первую очередь на торгах реализуют ее особняк в Истре. Стоимость недвижимости оценили в пол миллиарда рублей, это покроет большую часть долга.