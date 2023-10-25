Задержавшего грабителя пенсионера в Щелкове наградят
Жителя Щелкова, который задержал грабителя, наградят. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
«Начальником подмосковного главка принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника», - отметила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в дежурную часть Щелковского отдела полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный украл мобильный телефон у ее сына, когда ребенок шел домой из школы. Очевидцем кражи стал мужчина 1951 года рождения, который неподалеку ремонтировал «Оку».
Пенсионер задержал грабителя, подставив ему подножку и не дав убежать с места преступления до приезда полицейских.
Злоумышленником оказался неоднократно судимый местный житель. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
По данным регионального управления Следственного комитета России, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
Пенсионер не дал убежать грабителю в среду, 25 октября. Момент задержания попал на камеры видеонаблюдения. Герой истории Михаил признался, что ему неловко из-за того, что его все благодарят. В беседе с «360» пенсионер рассказал подробности случившегося.