Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, признал вину
Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле Гоши Куценко, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, в ночь с субботы на воскресенье на Кутузовском проспекте в Москве ранее судимый 30-летний мужчина , выпивая со знакомой, поссорился с ней и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений женщина умерла на месте. Затем он попытался спрятать тело в «Запорожце», припаркованном во дворе одного из домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», - сообщил обвиняемый на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Дорогомиловский суд выберет ему меру пресечения.