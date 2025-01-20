Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, признал вину

Россиянин украл 20 миллионов рублей у внешне похожего на себя мужчины. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый родом из Красноярского края. Он приехал в Москву и получил от сообщников поддельный паспорт, в котором были данные внешне похожего на сибиряка мужчины, но фото принадлежало ему самому.

Когда подозреваемый получил фальшивый документ, то обратился в салон связи с заявлением о потере сим-карты и попросил сделать ее дубликат. Сотрудникам мужчина показал поддельный паспорт.

Таким образом злоумышленник получил доступ к телефону потерпевшего, который был привязан к банковским счетам. В итоге подозреваемый снял с них 20 миллионов рублей. Деньги отправил сообщникам, оставив себе только часть.

Полицейские установили личность похитителя, задержали его в Санкт-Петербурге. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее пенсионер из Подмосковья поверил мошенникам и потерял 20 миллионов рублей. Мужчине позвонила подставная сотрудница банка и заявила, что от его имени якобы хотят взять кредит.