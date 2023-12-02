02 декабря 2023, 15:34

Задержанный за похищение девочки из Козельска назвал свой поступок навязчивой идеей

Пресс-служба Следственного комитета
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Подозреваемый в похищении восьмилетней девочки из Козельска признался, что семья отговаривала его от совершения преступления. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Задержанный отказался извиниться на камеру и рассказал, что его жена и сын стали сообщниками по случайности. По его словам, похищение девочки стало его навязчивой идеей. Когда близкие узнали о намерениях мужчины, они попытались его отговорить.

Похищение второклассницы произошло 29 ноября в Калужской области. Правоохранители задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга, которые жили шведской семьей.

По версии следствия, подозреваемые похитили девочку, после чего потребовали у ее матери выкуп. Злоумышленники держали ребенка в машине, но после широкой огласки испугались и бросили школьницу в Тульской области. Девочка обратилась за помощью к местным жителям.

В беседе с «360» мать похищенной второклассницы выдвинула предположение, что преступники знали ее дочь в лицо. Она добавила, что похитители смогли вычислить, когда женщины нет дома.

Задержания Дети
02 декабря 2023, 14:42
Суд в Москве арестовал жителя Рязанской области по делу о теракте на железной дороге
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В Дорогомиловском районном суде Москвы отправили в изолятор 35-летнего жителя Рязанской области. Арест продлится до 30 января 2024 года. Мужчина проходит по уголовному делу о теракте на железной дороге, сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

По его данным, в начале этого месяца неизвестные заложили взрывчатку на железнодорожном полотне. В результате подрыва с рельсов сошел грузовой поезд, а также пострадало имущество компании РЖД и грузоотправителей более чем на 30 миллионов рублей.

Правоохранителям удалось по горячим следам задержать россиянина. Ему предъявили обвинение в теракте и незаконном приобретении взрывчатых веществ.

Следователи опросили свидетелей и собрали достаточно доказательств вины рязанца. Ему грозит до 20 лет колонии.

Подозреваемый признал вину и рассказал, что в феврале 2023 года его завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб и уже в марте вернулся в Рязань.

Суд Взрывы Аресты Москва 2023
02 декабря 2023, 14:25
Подозреваемых в похищении восьмилетней девочки под Калугой доставили в суд
Пресс-служба Следственного комитета
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Подозреваемых в похищении девочки в Калужской области доставили в зал суда. Следователи ходатайствуют об аресте, сообщили корреспонденты РЕН ТВ.

Подозреваемых допросили, взяли у них биологические образцы для проведения экспертизы. Место, где держали ребенка, осмотрели. По версии следствия, злоумышленники похитили восьмилетнюю школьницу из Козельска и требовали у ее матери выкуп.

Задержали нескольких человек: женщину, ее бывшего и нынешнего мужей, которые жили шведской семьей. Соседи рассказали, что те выглядели странно и сторонились людей. По некоторым данным, все трое не работали.

Девочку могли похитить, когда она шла домой из школы. Злоумышленники схватили ее, увезли в Касьяново и стали требовать выкуп.

Мать похищенной рассказала, что преступники могли знать ребенка в лицо.

Суд Дети Полиция Следственный комитет России
02 декабря 2023, 14:22
Водителя автобуса в Петербурге заподозрили в домогательстве к школьницам
РИА «Новости»
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Сотрудника транспортной компании в Петербурге задержали по подозрению в совершении развратных действий по отношению к двум школьницам. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на мойке».

По данным издания, 55-летний водитель автобуса домогался до несовершеннолетних девочек возле школы в Василеостровском районе. В полицию обратилась мать одной из возможных жертв, которая заявила о насилии по отношению к ее дочери. Правоохранители нашли подозреваемого в его квартире на Васильевском острове.

Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних.

Ранее в Москве арестовали мужчину , которого подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетней. По версии обвинения, уроженец Узбекистана приставал к 13-летней девочке возле Лосиноостровского пруда. В ходе следствия выяснилось, что мужчина также нарушал миграционное законодательство.

Дети Школы Автобусы
02 декабря 2023, 13:24
Эдуард Шарлот на допросе признал вину по двум статьям
РИА «Новости»
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Певец Эдуард Шарлот признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом сообщил следователь в Кировском районном суде Самары.

«Раскаивался», - добавили в инстанции.

Шарлота обвинили по трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье «Реабилитация нацизма», а третье - по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Суд постановил заключить певца под стражу. Арест продлится до 24 января 2024 года.

В июне артист обнародовал видео, на котором сжег свой паспорт. Он заявил, что не считает себя гражданином РФ и поедет в Киев. Уже в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков деньги на обратный билет.

Певца задержали 22 ноября в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Армении. Позже сообщалось, что суд назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте.

Суд Преступления Музыка

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