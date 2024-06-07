07 июня 2024, 14:15

Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерове предъявили обвинения

РИА «Новости»
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Следственный комитет по Кемеровской области предъявил официальное обвинение задержанным в рамках расследования уголовного дела о столкновении двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По делу проходят мастер и директор «Кемеровской электротранспортной компании», их задержали.

По версии следствия, в четверг, 6 июня, они допустили выход трамвая на рейс с неисправной тормозной системой, в результате чего произошло столкновение с другим трамваем в попутном направлении в районе Кузнецкого моста.

В ДТП погиб один человек, еще более 140 получили травмы. Их оказывают всю необходимую помощь.

«Назначены судебные экспертизы, в том числе технологическая и техническая, они установят состояние трамвая на момент выхода на линию. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СК.

Ранее в Сети появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая.

Уголовное дело ДТП
07 июня 2024, 14:23
Генерал Попов дал изобличающие показания на своих подельников
РИА «Новости»
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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный за особо крупное мошенничество, дал изобличающие показания против других участников преступления. Об этом ТАСС рассказал следователь.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения», - подтвердил он.

Следствие просит изменить меру пресечения в отношении обвиняемого.

Однако адвокат подозреваемого Сергей Буйновский заявил РБК , что его подзащитный «никого не изобличал». Попов лишь давал показания после предъявленного ему обвинения.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Офицеру вменили мошенничество в особо крупном размере, но вину он не признавал. От службы Попова отстранили в 2023 году.

Ранее суд отклонил ходатайство следователя о том, чтобы генерал-майора выпустили под домашний арест. Такое решение вызвало на лице Попова улыбку.

Хищения Адвокаты Преступления Отношения Мошенничество Армия
07 июня 2024, 01:25
Мужчина под наркотиками взял детей в заложники на юго-западе Москвы
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Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру, выгнал живущую там женщину и удерживал двоих ее детей в заложниках. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

По данным следствия, молодой мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Он незаконно проник в квартиру жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы. Проживающую женщину он из нее вытолкнул.

«После этого фигурант закрыл дверь в квартиру, где удерживал ее двоих несовершеннолетних детей и угрожал женщине их убить», - уточнило ведомство.

Потерпевшая сразу вызвала полицию, которая задержала злоумышленника и освободила детей. Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. С детьми все в порядке. Их жизни и здоровью ничего больше не угрожает.

Ранее в Дагестане отправили на принудительное психиатрическое лечение местного жителя, который до этого жестоко расправился со своей супругой во время ссоры. Голоса в голове заставили его ее выпотрошить, чтобы «вытащить шайтана» из ее живота.

Наркотики Уголовное дело Дети Следственный комитет России Москва
06 июня 2024, 23:25
Подозреваемый в убийстве сисадмина в Москве мечтал о революции
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Найденное следователями оружие в квартире подозреваемого в убийстве системного администратора на западе Москвы вел затворнический образ жизни и говорил, что мечтает о революцию. Об этом 360.ru рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника, мужчина отказывался оплачивать коммунальные услуги и довел ситуацию до того, что у него отключили воду и перекрыли канализацию. Биологические отходы он выносил из дома в пакете. От окружающих свое положение дел он не скрывал и всем все рассказывал.

В поле зрения правоохранительных органов он уже попадал, когда попался в руки сотрудников полиции в Санкт-Петербурге с наркотиками, но отделался условным сроком.

Вооруженный мужчина застрелил на западе Москвы системного администратора одной из столичных компаний. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то просто так сдаваться стрелок не захотел и начал вести огонь по правоохранителям. В результате он получил ранение и его забрали в больницу прибывшие на место врачи.

По данным столичной прокуратуры, приоритетной версией убийства рассматривается конфликт, возникший на почве ревности. Следователи в ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружили магазины от автомата Калашникова , а также военное обмундирование. В столичном главке СК завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело Убийства Стрельба Прокуратура РФ СК РФ Оружие Полиция Москва
06 июня 2024, 23:02
Ранивший прохожих из пневматики москвич свалил всю вину на птиц
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Арестованный за ранение двух прохожих житель московского района Бибирево объяснил свое поведение тем, что ему помешали спать щебечущие под окном птицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина признался, что в тот день сильно выпил и пытался уснуть. Но из-за пения птиц за окном не смог этого сделать. Он сильно разозлился, схватил пневматическую винтовку и выстрелил не менее 10 раз.

Убил ли он хоть одну птицу неизвестно, но выпущенные пули ранили двух прохожих и разбили стекло на остановке.

В ходе допроса мужчина добавил, что пневматическую винтовку ему подарил друг. Оружие лежало без дела пять месяцев. Пули он купил за два дня до алкогольных возлияний.

Стрелка задержали сотрудники полиции, которые завели против него уголовное дело о хулиганстве. Суд отправил обвиняемого в следственный изолятор , где он останется до конца месяца.

Суд Стрельба Прокуратура РФ Птицы Мужчины Оружие Полиция Москва

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