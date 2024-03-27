Задержанному в аэропорту супругу экс-главы «Новой Голландии» предъявили обвинение

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«Предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК России „Оправдание терроризма“», - сообщила пресс-служба.

В ближайшее время ему назначат меру пресечения. По версии следствия, бизнесмен с 22 по 25 марта опубликовал в интернете комментарии с оправданием теракта в Красногорске.

Мужчину задержали в Пулково при попытке улететь в Ереван. Он публично извинился за посты.

«Известия» сообщили, что на фоне скандала жена Николая Конашенка покинула пост гендиректора АНО «Новая Голландия» после 13 лет работы.