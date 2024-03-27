27 марта 2024, 11:56

Задержанному в аэропорту супругу экс-главы «Новой Голландии» предъявили обвинение

РИА «Новости»
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Предпринимателя Николая Конашенка обвинили в оправдании терроризма. Его задержали из-за провокационных публикаций в соцсетях о теракте в концертном зале Crocus City Hall, сообщило Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.

«Предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК России „Оправдание терроризма“», - сообщила пресс-служба.

В ближайшее время ему назначат меру пресечения. По версии следствия, бизнесмен с 22 по 25 марта опубликовал в интернете комментарии с оправданием теракта в Красногорске.

Мужчину задержали в Пулково при попытке улететь в Ереван. Он публично извинился за посты.

«Известия» сообщили, что на фоне скандала жена Николая Конашенка покинула пост гендиректора АНО «Новая Голландия» после 13 лет работы.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Терроризм Аресты Следственный комитет России
27 марта 2024, 10:45
Спустя 24 года арестовали очередного участника нападения на десантников в Чечне
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В Дагестане задержали Ислама Бациева по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Операцию силовиков в Хасавюртовском районе показал Центр общественных связей ФСБ.

Мужчину 1977 года рождения схватили 20 марта в селе Байрамаул и доставили в полицию. Суд заключил его под стражу. В ближайшее время прокурор предъявит Исламу Бациеву обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

ФСБ вместе со Следкомом собрали, по словам пресс-службы, неопровержимую доказательную базу его участия в нападении банд Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в феврале 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Погибли 84 военнослужащих.

В 2023 году задержали трех жителей Кабардино-Балкарии - предполагаемых участников преступления.

«Известия» сообщили, что Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов входили в кабардинский джамаат.

Задержания Уголовное дело Чечня ФСБ Аресты
27 марта 2024, 06:20
Липецкую стримершу за высказывания о теракте в Crocus City Hall проверит полиция
РИА «Новости»
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Жительница Липецкой области в соцсетях сделала провокационное заявление о теракте в Crocus City Hall. Она заявила о небольшом, по ее мнению, количестве жертв. Управление МВД России по Липецкой области организовало проверку, сообщил ГТРК.

Женщина провела стрим вечером 25 марта. Она заявила, что ей безразличны жертвы теракта, а их количество, по ее мнению, недостаточно. Блогерша обвинила жителей Москвы в том, что их не беспокоили погибшие в зоне проведения спецоперации.

По информации телеканала, на следующий день она пыталась оправдаться за свои слова. Женщина заявила, что находилась под действием алкоголя и неправильно выразилась. Полиция начала проверку.

Из-за высказываний о теракте в Красногорске задержали мужа бывшего гендиректора АНО «Новая Голландия». Из-за скандала женщина уволилась из организации.

Блогеры Полиция Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 04:02
Ставрополец утопил пятилетнего сына своих знакомых и выбросил тело на свалку
РИА «Новости»
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Житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребенка, а потом выбросил его тело в мусорный бак. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

Правоохранители получили сообщение о преступлении в понедельник, 25 марта. Они выяснили, что подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. В ночь с 20 на 21 марта мужчина, будучи в состоянии опьянения, утопил мальчика. После убийства он вынес тело в мусорный контейнер.

По данным СК, подозреваемый утопил ребенка в тазу с водой, который стоял в ванной. Следователи возбудили уголовное дело. Ставропольца задержали, в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения.

В декабре 2022 года жительница Екатеринбурга задушила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочь поясом от халата. Судмедэкспертиза признала женщину невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение.

Свалки Убийства Дети
27 марта 2024, 03:34
В Твери нашли квартиру арестованных соучастников террористов из Crocus City Hall
Freepik
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Арестованные по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон и Исроил Исломовы жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Соседи запомнили их тихими и никогда не видели их пьяными, сообщило РИА «Новости».

По делу о теракте арестовали восемь человек. Четверых назвали непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое - Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон.

По данным агентства, Аминчон Исломов со своей семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе Твери. С ними проживал его отец Исроил.

По словам соседей, Исломовы были тихими и вежливыми, пьяными их никогда не видели. Также в семье было много детей. Как отметила одна из собеседниц издания, во дворе дома до сих пор стоит машина Аминчона.

В минувший понедельник Басманный суд отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы.

Стрельба в Crocus City Hall

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