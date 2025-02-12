Задержанного за участие в мошеннической схеме племянника Варнавы арестовали

В ведомстве уточнили, что пожилая жительница Подмосковья пострадала от действий телефонных мошенников в начале февраля.

Представившиеся сотрудниками правоохранительных органов злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону и убедили снять все деньги с банковских счетов и передать курьеру, чтобы их сохранить.

Поверившая обману пенсионерка пришла в кредитное учреждение, где сотрудники быстро раскрыли мошенническую схему и вызвали полицию. Оперативники договорились с пострадавшей, чтобы та встретила курьера и передала ему 350 тысяч рублей. Когда молодой человек взял деньги, его задержали.

В ходе допроса задержанный пояснил, что предложение о работе курьером получил в одном из мессенджеров. В его обязанности входила распечатка листов с адресами и сбор денег.

Криминалисты завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Юноше предъявили обвинение, а суд по ходатайству следователей отправил его в следственный изолятор.

Имени арестованного участника преступной схемы в прокуратуре не назвали.

По данным источника 360.ru , обвиняемым стал племянник актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгий. По неподтвержденной информации, он взял деньги у пенсионерки 5 февраля. За день до этого пострадавшая передала другому курьеру мошенников еще 200 тысяч рублей.