Задержанного в Рязанской области диверсанта обвинили в подрыве железнодорожного полотна

«Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», - сообщила пресс-служба.

На допросе подозреваемый сознался в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины. В феврале 2023 года его завербовали и отправили на диверсионную подготовку в Латвию. Обучение проходило с участием латвийских спецслужб. В марте мужчина вернулся в Рязань.

Во время обыска у него изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и бомбы, средства связи, электронные носители информации с фотографиями и видео с места диверсий. Уголовное дело возбудили по статьям 205 УК России «Террористический акт» и 222.1 «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Он причастен к атаке четырьмя БПЛА на военный аэродром «Дягилево» в Рязани 20 июля, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчину завербовали в Стамбуле, а подготовку провели в Екабпилсе.

Подрыв на 190-м километре перегона станций Рыбное - Блокпост 204-й километр произошел 11 ноября. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда , из них 15 получили повреждения.

В Рязанской области по подозрению в терроризме задержали 35-летнего мужчину. Диверсанта завербовали украинские спецслужбы. Его обвинили в подрыве железнодорожного полотна на перегоне станций Рыбное - Блокпост 204-й километр, сообщил Следственный комитет России.