01 декабря 2023, 10:32

Задержанного в Рязанской области диверсанта обвинили в подрыве железнодорожного полотна

РИА «Новости»
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В Рязанской области по подозрению в терроризме задержали 35-летнего мужчину. Диверсанта завербовали украинские спецслужбы. Его обвинили в подрыве железнодорожного полотна на перегоне станций Рыбное — Блокпост 204-й километр, сообщил Следственный комитет России.

«Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», - сообщила пресс-служба.

На допросе подозреваемый сознался в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины. В феврале 2023 года его завербовали и отправили на диверсионную подготовку в Латвию. Обучение проходило с участием латвийских спецслужб. В марте мужчина вернулся в Рязань.

Во время обыска у него изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и бомбы, средства связи, электронные носители информации с фотографиями и видео с места диверсий. Уголовное дело возбудили по статьям 205 УК России «Террористический акт» и 222.1 «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Он причастен к атаке четырьмя БПЛА на военный аэродром «Дягилево» в Рязани 20 июля, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчину завербовали в Стамбуле, а подготовку провели в Екабпилсе.

Подрыв на 190-м километре перегона станций Рыбное - Блокпост 204-й километр произошел 11 ноября. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда , из них 15 получили повреждения.

В Рязанской области по подозрению в терроризме задержали 35-летнего мужчину. Диверсанта завербовали украинские спецслужбы. Его обвинили в подрыве железнодорожного полотна на перегоне станций Рыбное - Блокпост 204-й километр, сообщил Следственный комитет России.

Терроризм ФСБ Следственный комитет России
01 декабря 2023, 11:05
Продававших пожарные датчики под видом сотрудников МЧС аферистов задержали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве задержали троих аферистов, продававших пожарные датчики по завышенной цене под видом сотрудников МЧС. Они обманули более чем 30 пенсионеров, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

По его словам, двое мужчин и одна женщина обходили квартиры под видом инспекторов МЧС и убеждали пенсионеров купить у них датчики пожарной безопасности за почти пять тысяч рублей, что в 10 раз превышает их рыночную стоимость. Таким образом они обманули более чем 30 пенсионеров.

Трех аферистов задержали и возбудили против них дела по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое - под подпиской о невыезде, третьего заключили под стражу.

Ранее в Москве аферисты развели двух пенсионеров на более чем восемь миллионов рублей. Они представились брокерами и предложили вложиться в инвестиции «по-крупному».

Мошенничество Москва 2023
01 декабря 2023, 03:10
Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы
Freepik
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Убитая в турецком городе Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на угрозы от любовника. Об этом сообщила газета Sabah, сославшись на источники в правоохранительных органах.

В России у женщины был муж - богатый бизнесмен. Но шесть лет назад она приехала в Бодрум с новым возлюбленным из Литвы Андреем Кушлевичем.

«Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей», - сообщил источник газеты.

Из-за угроз Ирина решила продать дом в районе Коначик и сбежать из Бодрума. Своим близким она объясняла, что ее жизнь в опасности.

По данным издания, Двизова и Кушлевич поженились в Литве, но потом развелись. После этого женщина пыталась лишить экс-супруга родительских прав на их общих детей.

Тела матери и дочери обнаружили завернутыми в простыни недалеко от Бодрума. В убийстве россиянок заподозрили 45-летнего литовца Кушлевича. Мужчина бежал из Турции с малолетним сыном от Ирины.

Убитая в турецком городе Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на угрозы от любовника. Об этом сообщила газета Sabah , сославшись на источники в правоохранительных органах.

Турция Убийства Россия
01 декабря 2023, 00:59
Появилось видео с найденной девочкой, за которую требовали выкуп в Калужской области
Пресс-служба МВД
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Пропавшую в Калужской области девочку доставили в отдел полиции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале видео, как восьмилетнюю школьницу встретили в отделе.

Девочка пропала накануне в городе Козельск Калужской области, ее искали полиция, спасатели и волонтеры «Лизы Алерт». Обстоятельствами пропажи девочки занялись следователи по особо важным делам.

Девочку обнаружили в Белевском районе Тульской области случайные свидетели. Ребенок сидел и плакал на обочине дороги. Сначала ее доставили в больницу , жизни школьницы ничего не угрожает.

Ребенка привезли в следственный отдел СК в Козельск, где с ней будут работать правоохранители. Расследование уголовного дела продолжается.

Дети МВД РФ
01 декабря 2023, 00:57
Начальника следствия МВД Шиховцова арестовали в Петербурге
Unsplash
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Начальника следственного отдела ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву арестовали до 28 января 2024 года по обвинению в получении взятки. Постановление вынес Октябрьский суд Санкт-Петербурга, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова. <…> Суд избрал стражу по 28 января 2024 года», - сообщили в пресс-службе.

По данным суда, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор и получили взятку от потерпевшей. Они потребовали восемь миллионов рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности. Полковника задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег в качестве взятки. Шиховцов отказался от дачи показаний и попросил отправить его под домашний арест.

Ранее Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Санкт-Петербург Суд МВД РФ Коррупция

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