03 ноября 2023, 13:56

Задержанного с наркотиками экс-футболиста сборной России отправили под арест

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Бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева отправили под арест до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Меру пресечения экс-футболисту национальной команды избрал Прикубанский районный суд Краснодара. В материалах дела, которые предоставили суду, указали, что во время личного досмотра 28 октября у Бугаева обнаружили и изъяли вещество, содержащее метилэфедрон массой 484,8 грамма.

По версии правоохранителей, 42-летний фигурант купил и хранил наркотик, чтобы продать его. Против бывшего защитника сборной России возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Заместитель гендиректора ФК «Краснодар», в котором Бугаев играл с 2009 по 2010 годы, Нурбий Хакунов назвал футболиста хорошим человеком. По словам топ-менеджера команды, он знал о проблемах футболиста с алкоголем, но о наркотиках не слышал.

Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко заявила «360» , что у ее подзащитного не было при себе запрещенных веществ во время задержания. По ее словам, спортсмен не оказывал сопротивления правоохранителям и шел с ними на контакт.

Спортсмены Суд Краснодар Футбол Аресты
03 ноября 2023, 13:14
Незнакомец до крови укусил 70-летнюю петербурженку — СМИ
РИА «Новости»
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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга напали на пожилую женщину. Незнакомец укусил ее за палец. Правоохранители начали розыск хулигана, сообщила «Фонтанка».

Нападение на 70-летнюю пенсионерку случилось у дома № 28 по проспекту Косыгина. Неизвестный человек укусил за палец, женщине пришлось обратиться в травмпункт. Медики обработали открытую рану, ногтевая пластина не пострадала. Ее отпустили домой и сообщили о происшествии в полицию, которая начала проверку.

Похожий случай произошел на Новгородской улице в Москве. Грабитель ударил женщину по голове, укусил за кисть, забрал украшения и телефон стоимостью 34 тысячи рублей, а потом убежал в сторону метро. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ранами. Полиция возбудила уголовное дело.

Санкт-Петербург Пенсионеры
03 ноября 2023, 12:44
Мужчина под видом электрика ограбил пенсионерку в Москве
РИА «Новости»
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Полицейские задержали мужчину, который выдавал себя за электрика и ограбил 86-летнюю пенсионерку в ее собственной квартире на Кастанаевской улице в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, под предлогом проверки розеток и выключателей после пожара в соседней квартире 25-летний злоумышленник вошел в дом пожилой женщины. Во время осмотра электропроводки, мужчина сообщил пенсионерке о необходимости ее замены и попросил 10 тысяч рублей за услуги. Затем он резко толкнул женщину, вырвал конверт с деньгами и сбежал из квартиры.

Злоумышленник успел потратить похищенные 50 тысяч рублей. Его задержали, возбудили против него уголовное дело по статье о грабеже и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее пенсионер из Щелкова остановил ограбившего ребенка мужчину.

Видео с задержанием злоумышленника облетело новостные паблики и Telegram-каналы.

Преступления Кражи Москва 2023
03 ноября 2023, 12:21
Подозреваемого в хищении миллиона рублей под предлогом инвестиций задержали в Москве
РИА «Новости»
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В Новой Москве задержали 35-летнего мужчину, который, предположительно, убедил знакомого инвестировать в якобы прибыльный бизнес-проект и похитил более миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, предполагаемый мошенник похитил более миллиона рублей в цифровой валюте, которые потерпевший вложил за четыре месяца. Чтобы убедить жертву в реальности происходящего и настроить отдавать большие суммы, подозреваемый периодически возвращал мужчине деньги с процентами.

Афериста задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве. С августа по декабрь 2022 года злоумышленница обманула нескольких иностранцев.

МВД РФ Преступления Мошенничество Москва 2023
03 ноября 2023, 11:34
Дело возбудили из-за убийства женщины на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело из-за убийства женщины в квартире дома на улице Академика Миллионщикова. Следственный комитет России установит все причины произошедшего, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, 2 ноября в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую. Кроме этого, правоохранительные органы допросят соседей погибшей.

Дело возбудили по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведомство начало розыск преступника.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2011 году. Он нанес множество ударов кулаками по голове 74-летней пожилой женщине, из-за чего она скончалась. После избиения мужчина изнасиловал ее и скрылся с места преступления.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023

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