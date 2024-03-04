Задержанного с наркотиками актера из «Ранеток» отпустили под обязательство о явке

Актер утверждал, что наркотик не его, что он просто случайно оказался рядом с местом закладки. Ранее он рассказал «360», что ничего не знает о том, как в сугробе оказалось запрещенное вещество.

Если вину Яковлева докажут, то ему может грозить до трех лет лишения свободы.

По информации СМИ, сотрудники полиции , патрулируя московский район Ясенево 22 февраля, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб.

Ранее участника проекта «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве. Около трех часов ночи полицейские остановили для проверки документов такси, в котором ехал вокалист Виктор Борисов. Правоохранители отметили, что он заметно нервничал.