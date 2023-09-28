Задержанного главу краснодарского МЧС отправили в СИЗО

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По данным следствия, руководитель регионального главка подписал документ о принятии невыполненных работ по государственному контракту. Своими действиями Волынкин нанес ущерб государству на сумму три миллиона рублей.

По данным СМИ, Олега Волынкина задержали во время служебной командировки в гостинице на федеральной территории «Сириус» недалеко от Сочи. За высокопоставленным спасателем прибыли следователи из Москвы.

По неподтвержденным данным, злоупотребление полномочиями Волынкин совершил в 2021 году.

О каких работах по государственному контракту идет речь и при каких условиях глава кубанского МЧС подписал приемку - неизвестно.

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