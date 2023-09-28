Задержанного главу краснодарского МЧС отправили в СИЗО
Задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями главу краснодарского главка МЧС Олега Волынкина отправили под стражу до 27 ноября. Такое решение по ходатайству следствия вынес Басманный суд Москвы.
По данным следствия, руководитель регионального главка подписал документ о принятии невыполненных работ по государственному контракту. Своими действиями Волынкин нанес ущерб государству на сумму три миллиона рублей.
По данным СМИ, Олега Волынкина задержали во время служебной командировки в гостинице на федеральной территории «Сириус» недалеко от Сочи. За высокопоставленным спасателем прибыли следователи из Москвы.
По неподтвержденным данным, злоупотребление полномочиями Волынкин совершил в 2021 году.
О каких работах по государственному контракту идет речь и при каких условиях глава кубанского МЧС подписал приемку - неизвестно.
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