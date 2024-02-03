03 февраля 2024, 21:35

Задержанная за совращение школьника учительница стала отрицать свою вину

РИА «Новости»
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Учительница из Ленобласти, подозреваемая в совращении ученика, отрицает свою связь с ним. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам родственников педагога, ученик четвертого класса сам проявлял интерес к женщине. Со своей стороны учитель старалась реагировать уклончиво, чтобы не нанести ребенку психологическую травму. В какой-то момент она даже хотела уволиться, но конфликт урегулировали.

Спустя несколько месяцев мать 11-летнего мальчика увидела переписку и обратилась в полицию. На допросе следователь якобы сказала, что в случае признания в отношении женщины составят только административный протокол. Таким образом, учительница якобы дала показания под давлением. После того, как прозвучало признание, в отношении педагога возбудили уголовное дело.

Ранее СМИ сообщили, что 25-летнюю учительницу из Токсова заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Суд отправил преподавательницу под домашний арест.

Суд Дети Школьники Полиция
03 февраля 2024, 20:32
Подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева задержали в Дагестане
РИА «Новости»
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Подозреваемого в расстреле бойца MMA Мурада Мутаева задержали сотрудники полиции Дагестана в Хасавюртовском районе республики. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

После двух дней розысков правоохранители вышли на 18-летнего уроженца Кумторкалинского района. Его заподозрили в нападении и расстреле 21-летнего мужчины на Гапцахской улице Махачкалы в ночь на 1 февраля.

Имя погибшего в официальном сообщении пресс-служба дагестанского МВД не раскрыла.

Нападение на Мурада Мутаева произошло в ночь на 1 февраля на Гапцахской улице Махачкалы. По данным следствия, неизвестный сделал не менее семи выстрелов.

От полученных ранений пострадавший умер по пути в больницу. Криминалисты возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Сотрудники уголовного розыска начали поиски подозреваемого.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов сообщило, что в качестве мотива убийства правоохранители рассматривают месть молодого соседа спортсмену. Собеседник агентства пояснил, что Мутаев постоянно грубил родне парня, а однажды даже избил его. Молодой человек затаил обиду и вполне мог схватиться за оружие.

Спортсмены Дагестан Убийства Стрельба Полиция Смешанные боевые искусства MMA
03 февраля 2024, 17:52
Обвиняемого в многомиллионном мошенничестве экстрадировали в Россию из Аргентины
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Власти Аргентины по требованию Генпрокуратуры России экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.

Речь идет об Олеге Кулакове. Его экстрадиция потребовалась для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

По данным следствия, Кулаков вместе с другими лицами создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей. Жертвами мошенников стали 60 человек, а сумма ущерба от их преступных действий превысила 5,4 миллиона рублей.

Запрос о выдаче обвиняемого направили в мае 2022-го после задержания Кулакова на территории Аргентины.

«Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, Генпрокуратурой дополнительно представлялись материалы и доказательства», - заключили в пресс-службе.

Генпрокуратура РФ Аргентина Мошенничество Россия
03 февраля 2024, 17:22
Владельца и повара кафе в Иркутске арестовали после массового отравления шаурмой
Global Look Press
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Обвиняемыми по делу о массовом отравлении шаурмой жителей Иркутска назвали владельца и повара местного кафе. Они стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве добавили, что Кировский районный суд Иркутска арестовал владельца кафе и повара на два месяца.

Массовое отравление шаурмой произошло в Иркутске вечером в минувший четверг, 1 февраля.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в больницу в состоянии средней степени тяжести доставили девять человек , в том числе двух детей. Он добавил, что число пострадавших выше, но некоторые люди отказались от медицинской помощи.

В беседе с «360» госпитализированные описали одинаковые симптомы: рвоту, понос и головокружение. Одна из отравившихся заявила, что врачи предварительно диагностировали ей ротавирусную инфекцию.

Собеседница подчеркнула, что купила шаурму в кафе не в первый раз. По ее словам, когда готовкой занимался сам владелец заведения, никаких проблем не было. Но в последний раз шаурму сделал нанятый повар.

По данным следствия, надзорные органы провели проверку кафе, в ходе которой нашли нарушения санитарных норм. Заведение закрыли и завели административное дело, которое уже поступило на рассмотрение суда.

Еда Суд Больницы Иркутская область Врачи СК РФ
03 февраля 2024, 15:24
Московский суд вынес вердикт врачу за насмешку над погибшим участником СВО
РИА «Новости»
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Тушинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия в отношении врача детской больницы Надежды Буяновой и запретил ей определенные действия за некорректное высказывание в адрес участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Следователи настаивали на заключении Буяновой под стражу, однако суд избрал более мягкую меру в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, во время приема в детской больнице врач некорректно высказалась о погибшем в зоне СВО отце ребенка. Обвиняемую освободили из-под стражи в зале суда.

Московский педиатр посмеялась над семилетним мальчиком, который грустил по погибшему в зоне боевых действий отцу. После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести против медика уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Суд Дети Военные Врачи Москва

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