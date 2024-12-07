Задержание террористов в Дагестане сняли на видео

Читайте нас в:

Задержанные в Дагестане мужчины состояли в террористической ячейке , которая планировала крупный теракт. Силовики изъяли у них два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, боеприпасы и оружие. Подозреваемые дали признательные показания.

«Вода и электроспички, ацетон предназначались для детонатора. Планировали готовить взрывчатое устройство», - сказал один из задержанных.

Следственное подразделение УФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту организованной группой, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и создании террористического сообщества. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.

Серию терактов предотвратили в Казахстане. Силовики задержали 44 человека. Некоторых подозреваемых экстрадировали из Сирии и Турции.