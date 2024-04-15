Задержание стрелявшего в полицейского жителя Ленобласти сняли на видео

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Полицию вызвали вечером 14 апреля из-за нарушения общественного порядка. Подозреваемый достал ружье и выстрелил в сторону правоохранителя. Никто не пострадал. Приехало подкрепление - бойцы СОБР «Гранит» регионального управления Росгвардии.

Стрелок не открыл дверь, и ее взломали при помощи инструментов. Мужчину нашли на кровати, он был дома один. Его задержали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Ленобласти. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Ранее в Тверской области задержали мужчину, который выстрелил в полицейских на проселочной дороге в Щелкове. Один правоохранитель умер, другого госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщали «Известия».