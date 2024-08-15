15 августа 2024, 12:53

Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске сняли на видео

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Федеральная служба безопасности показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Мужчину задержали на выходе из торгового центра. Правоохранителям он рассказал, что «оставил самодельную бомбу», но, когда она должна сработать, не знал.

«Оставил бомбу, самодельную», - сказал задержанный.

Также ФСБ показала на видео, как специалисты занимались обезвреживанием взрывного и самодельных зажигательных устройств. Сотрудники ведомства отметили, что задержанный планировал совершить взрыв в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске. По факту подготовки к теракту возбудили уголовное дело.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что силовые структуры предотвратили на территории России в 2024 году 110 терактов и задержали более 1000 человек , причастных к их организации.

ФСБ
15 августа 2024, 12:53
Появилось видео дебоша американца в отделе полиции Москвы
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Задержанный по делу о хулиганстве московскими полицейскими американец Джозеф Татер устроил дебош в отделе полиции Москвы. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое на месте.

На опубликованных кадрах сотрудники правоохранительных органов сначала разговаривали с иностранцем, но после он начал вести себя неадекватно, и его отправили в камеру. В заключении Татер продолжил бушевать, бил по ограждающему стеклу и ругался.

Следователи завели уголовное дело за применении насилия в отношении представителей власти. В ближайшее время американцу предъявят обвинение и обратятся в суд для избрания для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В минувшую среду Мещанский суд Москвы арестовал американца Джозефа Татера по административному делу о мелком хулиганстве. Иностранца отправили в следственный изолятор на 15 суток.

В пресс-службе московского главка СК напомнили, что совершившего хулиганские действия гражданина США доставили в отдел полиции в минувший понедельник, 12 августа. На требование правоохранителей предоставить документы иностранец ответил отказом, а после ударил одного из сотрудников.

США Уголовное дело Суд СК РФ Полиция Москва
15 августа 2024, 10:58
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области
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Оперативники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области, подготовку которого вели двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

«Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку теракта в Тюменской области во взаимодействии со Следственным комитетом. В ходе проведенных мероприятий задержали двух граждан России, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств», - заявили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что фигуранты планировали совершить взрыв при помощи самодельного взрывного устройства в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске.

Оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство и два самодельных зажигательных устройства, специалисты-взрывотехники уничтожили их на месте. Против задержанных завели уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранее стало известно, что более 100 терактов предотвратили в России в 2024 году.

Терроризм ФСБ
14 августа 2024, 19:31
Участника картеля со 100 кг наркотиков задержали в Москве
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Организатора схемы контрабандной доставки в Россию партии наркотиков весом в 100 килограммов отправили в следственный изолятор на два месяца. Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, такое решение вынес Подольский городской суд Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что арестованный состоял в организации, которая перевозила через государственную границу наркотические прекурсоры в бутылках и тубусах. В качестве курьера группировка использовала иностранца. Он не подозревал о содержании груза и привез наркотики на своей машине.

В момент передачи запрещенных веществ сотрудники Московской таможни ФТС задержали организатора схемы.

Сейчас следователи устанавливают всех участников группировки. Расследование уголовного дела Московско-Ярославская транспортная прокуратура взяла под свой контроль.

Сотрудники управления ФСБ по Тюменской области задержали жителя Нижневартовска, организовавшего в своей квартире лабораторию по производству наркотиков. В руки силовиков зельевар попался с поличным, когда пытался продать очередную партию запрещенных веществ.

Наркотики Суд Прокуратура РФ Таможня Контрабанда Аресты Москва
14 августа 2024, 00:45
Тело пропавшего в июне DJ Pealot нашли в Карелии
РИА «Новости»
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В Карелии обнаружили тело пропавшего полтора месяца назад диджея из Санкт-Петербурга Максима Ананьина. Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причину его смерти, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина пропал 30 июня в Куркиекском сельском поселении Лахденпохского района. Следком сообщил, что тело 50-летнего петербуржца нашли 12 августа в лесном массиве возле поселка Лумиваара.

«С целью установления точной причины гибели следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, организованы иные проверочные мероприятия», - сообщила пресс-служба.

Покойным оказался 50-летний Ананьин, известный как DJ Pealot и страдавший эпилепсией. Сайт 47news сообщил, что он пропал во время музыкальноо фестиваля Air.

В конце июля в Карелии произошло еще одно ЧП. Вода размыла перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщили «Известия». Погибли три человека.

Санкт-Петербург Музыка Следственный комитет России Шоу-бизнес Республика Карелия

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