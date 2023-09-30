Задержание главы муниципалитета в Коми подтвердили в СК

30 сентября 2023, 13:36
РИА Новости
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Правоохранительные органы задержали руководителя администрации муниципального района Печора в республике Коми Валерия Серова и его первого заместителя Андрея Канищева по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи завели уголовное дело по статье «Получение взятки». По данным СК, фигуранты получили незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя за предоставление возможности выполнения работ по контрактам на обустройство и ремонт мест общего пользования в городе.

Следователи направили в суд ходатайство на избрание в отношение Серова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Канищев находится под стражей по делу об причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.

Ранее Следком попросил Басманный суд Москвы арестовать главу МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Приятелей устраивавших драки школьников из Химок задержали в Москве
23 октября 2023, 15:23
РИА «Новости»
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Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Установить личности несовершеннолетних правоохранители смогли после изучения записи с камер видеонаблюдения. После задержания подросткам предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали.

На минувшей неделе Подмосковный главк СК сообщил о задержании двух школьников из городского округа Химки , которые нападали на подростков, а также вместе с приятелями затевали массовые драки в московском торговом центре, провоцируя посетителей. Все свои действия обвиняемые снимали на видео и публиковали в социальных сетях.

Пока следователи установили только четыре случая нападения. Сейчас правоохранители изучают причастность подростков к другим преступным эпизодам.

Драки Химки СК РФ Школьники Москва 2023
Бойца ММА Якубова арестовали по делу об оправдании терроризма
23 октября 2023, 15:07
РИА «Новости»
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Чертановский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и арестовал бойца ММА Ильяса Якубова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка следственного комитета.

Следственный комитет официально не упомянул имя задержанного в своем сообщении, но указал, что данное лицо обвинили в оправдании терроризма. По информации ведомства, в октябре 2023 года он сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими террористическую деятельность, и разместила ее в открытом доступе на своей странице в запрещенной соцсети.

Как сообщила « Российская газета », Якубов процитировал в своем видео Шамиля Басаева. Спортсмен не согласен с обвинениями и не считает себя преступником.

По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось о задержании Якубова , которого прежде объявляли в федеральный розыск.

Суд Терроризм Следственный комитет России Москва 2023
СБУ и ЦРУ готовились к убийству Дугиной и Татарского почти 10 лет – СМИ
23 октября 2023, 14:58
РИА «Новости»
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Сотрудники Службы безопасности Украины убили политолога Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского при поддержке Центрального разведывательного управления США и при помощи передового оборудования. На подготовку преступлений потратили почти 10 лет. Такую версию выдвинула газета The Washington Post.

Убийства
Увидел велосипед и спрятал в канаве. Кража в Егорьевске попала на видео
23 октября 2023, 14:54
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В Егорьевске мужчина угнал велосипед и спрятал в канаве, чтобы сдать на металлолом. Сотрудники Росгвардии по Московской области нашли пропажу по следам от колес. «360» показал видео преступления.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина подъехал к магазину на собственном велосипеде, но увидев еще один, схватил его и уехал. Далеко уйти не удалось - сотрудники вневедомственной охраны вычислили маршрут вора по следам от шин и схватили недалеко от места преступления.

В отделе полиции установили личность подозреваемого - 36-летнего ранее судимого жителя. Он сознался, что спрятал велосипед в канаве, чтобы позже забрать и сдать на металлолом.

В Санкт-Петербурге с парковки возле дома на проспекте Науки украли велосипед за 55 тысяч рублей. Его владелец - студент обратился в полицию. Виновника разыскали и передали дело в суд.

Росгвардия Кражи Егорьевск

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