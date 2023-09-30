Задержание главы муниципалитета в Коми подтвердили в СК
Правоохранительные органы задержали руководителя администрации муниципального района Печора в республике Коми Валерия Серова и его первого заместителя Андрея Канищева по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Следователи направили в суд ходатайство на избрание в отношение Серова меры пресечения в виде заключения под стражу.
Канищев находится под стражей по делу об причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.
Ранее Следком попросил Басманный суд Москвы арестовать главу МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.