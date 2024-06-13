13 июня 2024, 13:02

Задержание банды похитителей денег из соцвыплат попало на видео

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Правоохранители раскрыли на Южном и Северном Кавказе масштабную схему похищения социальных выплат, в том числе на детей, с использованием поддельных документов стран Евросоюза. Подробности сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Злоумышленники получали выплаты, используя липовые свидетельства о рождении и смерти, якобы оформленные властями Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также «посольствами России» в этих странах.

«Для хищения бюджетных денежных средств члены организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа», - передали в пресс-службе.

Ущерб государству от деятельности преступной группировки превысил один миллиард рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В домах подозреваемых прошли обыски. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала кадры обысков у чиновников в Карачаево-Черкесии , подозреваемых в хищении целевых субсидий на 60 миллионов рублей. На видео попали шикарные особняки, драгоценности, деньги и золотой пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Задержания Дети Пенсионеры Выплаты в России Россия Деньги
13 июня 2024, 13:13
Генерала Шамарина оставили в СИЗО
РИА «Новости»
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Второй западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Постановление оставить без изменения», - сказал судья.

Сам генерал принял участие в заседании по видеосвязи. Он попросил смягчить ему меру пресечения и заявил, что «готов полностью сотрудничать со следствием».

Правоохранители задержали Шамарина в мае.

Его заподозрили в том, что он получил взятку от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной.

Суд Военные СИЗО Заводы
13 июня 2024, 12:20
Двух членов банды Басаева арестовали за преступление 25-летней давности
РИА «Новости»
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Силовики задержали еще двух участников отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба за нападение на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи получили доказательство причастности двух жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Муртазали А. и Алимхана К. к преступлению. По версии СК, в 1999 году они добровольно вступили в состав банды и активно участвовали в ее деятельности. Рано утром 4 октября в станице Червленной члены банды, в том числе А. и К., находясь на подготовленных позициях и действуя под общим руководством Хаттаба, совершили вооруженное нападение на военнослужащих Минобороны России. Погибли 15 военных, пострадали еще 28.

Злоумышленников задержали при содействии ФСБ и Росгвардии. Им уже предъявили обвинения сразу по трем статьям: в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 279, часть 2 статьи 209 и статья 317 УК РФ). Обоих взяли под стражу. Следователи продолжают выяснять, какую роль они играли в преступлениях банды, а также при поддержке ФСБ устанавливают других участников нападения.

Ранее участника банды Басаева задержали за нападение на Буденновск в 1995 году.

Уголовное дело Преступления ФСБ СК РФ Россия
13 июня 2024, 11:30
Генерал Шамарин согласился сотрудничать со следствием
Пресс-служба Минобороны
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Начальник главного управления связи российских войск, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четверг, 13 июня, состоялось заседание по делу Шамарина во втором Западном окружном военном суде. Он отметил, что полностью поддерживает ходатайство защиты, а скрываться от следствия не собирается.

«Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», - отметил Шамарин по видеоконференцсвязи.

Защитник обвиняемого просил отправить его под домашний арест. Однако суд отказался выпускать из следственного изолятора генерала. Постановление оставили без изменений.

Шамарина задержали в мае по подозрению во взятке. По данным следствия, генерал получил некую сумму от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной.

Суд Военные Аресты Заводы
13 июня 2024, 06:40
Полиция отыскала стрелка с дороги у Оптиной пустыни
РИА «Новости»
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Устроившего стрельбу на дороге в районе монастыря Оптина пустынь нашли по горячим следам. Жителя города Сосенский задержали, изъяли оружие и доставили в отдел полиции, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время мужчина - 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», - объявила она.

Калужские полицейские разыскали его по горячим следам. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с применением оружия». Волк заявила, что мотивы стрелка установят следователи.

В момент преступления мужчина, по информации правительства Калужской области , находился в неадекватном состоянии. Он остановил машину на дороге из города Козельск в Оптину пустынь, выстрелил в воздух и землю. Отлетевший рикошетом фрагмент асфальта ранил женщину, нападавший скрылся. СМИ сообщали, что преступник хотел устроить ограбление.

Стрельба МВД РФ

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