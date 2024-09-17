Задержание банды черных наркологов в Красноярском крае сняли на видео

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Задержанных подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, члены банды черных наркологов за деньги ставили клиентам капельницы с психотропными препаратами. В результате от инъекций погибли три пациента. Группировка работала в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске.

МВД опубликовало видеозапись с задержанием подозреваемых. Во время обысков полиция изъяла документы и медицинские препараты.

«Устанавливается точное число потерпевших от их противоправной деятельности», - отметила Волк.

Ранее из-за антипохмельной капельницы умер житель Москвы. Супруга ушедшего в запой мужчины обратилась за помощью в частную наркологическую клинику.

Ее сотрудники поставили пациенту капельницу с неизвестным раствором, после которой его сердце остановилось.