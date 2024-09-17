Задержание банды черных наркологов в Красноярском крае сняли на видео
Правоохранители задержали в Красноярском крае девять членов группировки, подпольно занимавшейся выводом пациентов из абстинентного синдрома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
Задержанных подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, члены банды черных наркологов за деньги ставили клиентам капельницы с психотропными препаратами. В результате от инъекций погибли три пациента. Группировка работала в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске.
МВД опубликовало видеозапись с задержанием подозреваемых. Во время обысков полиция изъяла документы и медицинские препараты.
«Устанавливается точное число потерпевших от их противоправной деятельности», - отметила Волк.
Ранее из-за антипохмельной капельницы умер житель Москвы. Супруга ушедшего в запой мужчины обратилась за помощью в частную наркологическую клинику.
Ее сотрудники поставили пациенту капельницу с неизвестным раствором, после которой его сердце остановилось.