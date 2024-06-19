19 июня 2024, 11:36

Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении

РИА «Новости»
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Четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей задержали в Москве. Речь идет о поваре компании-производителя фасоли, сообщили в пресс-службе СК России.

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержан повар компании-производителя фасоли ООО „Савон-К“, гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов», - указали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение по статье 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)». С задержанным уже провели следственные действия.

По данным СК, повар по указанию руководителя компании Владимира Шина готовил фасоль, фасовал ее в вакуумную упаковку с целью дальнейшего хранения и перевозки на склад «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

Трем другим фигурантам дела уже предъявили обвинение. По данным Telegram-канала Baza, в некоторых регионах страны россияне отравились после употребления консервированной фасоли. В рамках расследования Роспотребнадзор изъял из оборота более 170 тонн продукции , которая спровоцировала ботулизм.

Уголовное дело Мужчины Таджикистан Москва
19 июня 2024, 10:24
Силовики провели обыски по делу о нерентабельных шахтах
РИА «Новости»
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Силовики МВД и ФСБ провели свыше 50 обысков по делу о хищении денег через Государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Об этом сообщил «Коммерсант».

Специалисты начали следственные действия во вторник, 18 июня. Работы провели сразу в Москве и Подмосковье, Ростовской, Кемеровской, Калининградской областях и в Пермском крае. Должностных лиц обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Они касаются незаконных действий пока не установленных следствием должностных лиц ФГБУ ГУРШ и нескольких связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго коммерческих структур», - отметили авторы материала.

Заявителем по делу выступило Министерство энергетики России. Работники Минэнерго вместе с ФНС установили, что почти все контракты ГУРШ в период с 2014 по 2023 год на семь миллиардов рублей получили только четыре компании: «Промстрой», «Шахтастрой», «Транспортник» и «Сибстройинвест».

По данным следствия, ГУРШ перевело подрядным организациям деньги, но ход работ не проконтролировало. Сооружения и фундаменты не снесли, на побережьях рек оставили мусор. При этом нечистая вода из шахт сливалась в реки.

Шахты Работа Деньги Реки
19 июня 2024, 10:16
Убитую 12-летнюю девочку нашли в колодце в Кемеровской области
РИА «Новости»
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Тело пропавшей 12-летней девочки нашли в колодце близ заброшенного здания в городе Топки Кемеровской области. Подозреваемого в гибели ребенка уже задержали, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из полиции Кемеровской области - Кузбасса задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки», - подчеркнула она.

Ребенка объявили в розыск как без вести пропавшего 18 июня. Сегодня тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в городе Топки. Труп находился в колодце около заброшенного здания.

В региональном СУ СК напомнили, что по факту исчезновения девочки ранее возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас на месте происшествия близ Комсомольской площади работают следователи и сотрудники отдела криминалистики.

Убийства Дети СК РФ Полиция
19 июня 2024, 06:55
Американскому солдату во Владивостоке вынесли приговор
РИА «Новости»
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Первомайский районный суд Владивостока признал военнослужащего из США Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже. Мужчину приговорили почти к четырем годам колонии общего режима, сообщил «Интерфакс».

«Назначить наказание в виде трех лет девяти месяцев колонии общего режима», - объявил судья.

Гражданский иск на 10 тысяч рублей, который подала потерпевшая, удовлетворили. Адвокат заявил, что обжалует вердикт.

Приговор отличался от того наказания, которое запрашивал прокурор - четыре года восемь месяцев в колонии-поселении. Защита настаивала на невиновности. Сам Блэк не признал вину в угрозе убийством , но заявил, что доверяет суду.

США Уголовное дело Убийства Приговоры Кражи Владивосток
19 июня 2024, 04:59
«ШИЗО на постоянной основе». Илью Яшина перевели из штрафного изолятора в помещение камерного типа
РИА «Новости»
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Иноагента и бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, осужденного за фейки о Вооруженных силах России, перевели из штрафного изоляторы (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом оппозиционер написал в своем Telegram-канале.

По словам Яшина*, помещение камерного типа - это «что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря».

«По сути, та же камера ШИЗО, только уже на постоянной основе», - пояснил оппозиционер.

В конце мая руководство исправительной колонии в городе Сафоново Смоленской области отправило Яшина* в ШИЗО на 15 суток. По словам адвоката заключенного Михаила Бирюкова, наказание назначили за то, что Яшин* встал с койки на три минуты позже команды «подъем».

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина* к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Осужденный свою вину не признал.

*Илья Яшин - признан в России иностранным агентом.

Суд ФСИН Тюрьмы Москва

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