Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержан повар компании-производителя фасоли ООО „Савон-К“, гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов», - указали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение по статье 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)». С задержанным уже провели следственные действия.

По данным СК, повар по указанию руководителя компании Владимира Шина готовил фасоль, фасовал ее в вакуумную упаковку с целью дальнейшего хранения и перевозки на склад «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

Трем другим фигурантам дела уже предъявили обвинение. По данным Telegram-канала Baza, в некоторых регионах страны россияне отравились после употребления консервированной фасоли. В рамках расследования Роспотребнадзор изъял из оборота более 170 тонн продукции , которая спровоцировала ботулизм.