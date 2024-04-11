Заблокированные в пригороде Нальчика боевики открыли огонь по силовикам
В рамках контртеррористической операции в пригороде Нальчика заблокировали боевиков. Они открыли огонь по силовикам, предложившим сдаться, сообщили «Известия» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Силовики получили информацию о местонахождении вооруженных боевиков, причастных к терроризму. Спецназ ФСБ ночью 11 апреля настиг их в садовом товариществе «Насып» городского округа Нальчик. Подозреваемых заблокировали и предложили сдаться, но они открыли огонь.
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