Забивших инвалида на остановке уральских подростков отправили в колонию

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Несовершеннолетние парень и девушка напали на инвалида в июне прошлого года на Уралмаше. Мужчина отказался давать им сигарету.

Подросткам показалось, что инвалид грубо ответил. Поэтому они набросились на мужчину и более 60 раз ударили его руками и ногами. От полученных травм инвалид скончался.

«Суд приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии, парня - к пяти годам», - указали в суде.

Родителей девушки обязали выплатить моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. С родителей молодого человека - 250 тысяч.

В Чехове мигранты напали на участника спецоперации. В кафе «Вояж» между бойцом и иностранцами возник конфликт, который перетек в драку. В результате чего мигранты толпой избили участника специальной военной операции.