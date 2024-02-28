«Забил молотком». Двух россиян осудят за жестокое убийство котят

Следствие выяснило, что 50-летний житель села Усть-Хайрюзово Тигильского района попросил своего 33-летнего знакомого избавиться от трех котят за вознаграждение в пять тысяч рублей.

«Мужчина согласился и в квартире нанес каждому животному по несколько ударов в область головы молотком, что повлекло их смерть», - уточнили в региональном МВД.

Местные жители увидели, как злоумышленник выбросил трупы котят на помойку, и сообщили в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными, которая предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее житель Омской области натравил охотничьего пса на дикую косулю , которая забрела на его участок, а потом добил ее топором. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.