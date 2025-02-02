02 февраля 2025, 15:00

Забайкальский школьник погиб под завалом кирпичей в аварийном доме

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Кирпичная печь в частично разобранном аварийном доме разрушилась и погребла под собой 10-летнего мальчика в городе Шилка Забайкальского края. От полученных травм школьник скончался на месте, сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что мальчик проник в здание в воскресенье, 2 февраля. Криминалисты завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следователи прибыли на место гибели ребенка для осмотра и допроса очевидцев и работы с родителями мальчика. Также они планируют установить ответственных за территорию, на которой находился аварийный дом.

В середине января в красноярской деревне Росинка девятилетний мальчик погиб под снежным завалом. Как сообщила пресс-служба регионального СК, ребенок с друзьями прыгнул со горки в овраг и его засыпала уплотненная корка снега. Из сугроба мальчика достали без признаков жизни.

Уголовное дело Дети Школьники Следственный комитет России
02 февраля 2025, 14:01
Россиянин прикарманил часы за 91 тысячу рублей
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Мужчина подменил дорогие часы на пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Клиент заказал дорогостоящие часы фирмы Tissot за 91 тысячу рублей и пришел их забирать. Чтобы сотрудница ПВЗ ничего не заподозрила, вместе с ними он заказал тапочки.

Камера засняла, как мужчина долго рассматривал часы, а затем незаметно подменил их на дубликат.

Общий ущерб составил 91 тысячу рублей, деньги за товар заплатил владелец точки выдачи заказов. Полиция приступила к розыскам мошенника.

Ранее в Бурятии мужчина ворвался в продуктовый магазин с похожим на пистолет предметом и похитил бутылку водки стоимостью 520 рублей. Полицейские задержали его по горячим следам, подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления безработный местный житель.

Мошенничество Магазины
02 февраля 2025, 12:47
В «Роснано» заявили о сотрудничестве со следствием по делу топ-менеджеров
РИА «Новости»
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«Роснано» активно сотрудничает со следователями по уголовному делу о злоупотреблениях полномочиями топ-менеджеров корпорации. Об этом РИА «Новости» сообщил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

Он добавил, что детали расследования уголовного дела «Роснано» комментировать не может.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера корпорации Артура Галстяна. Он занимал должность заместителя исполнительного директора.

Обвиняемыми по делу также стали экс-директор по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марина Касенкова и бывший зампредседателя правления Борис Подольский.

По версии следствия, они подделывали финансовые документы для получения новых субсидий из государственного бюджета. Преступление вскрылось во время аудита, который провели после смены руководящего состава компании.

Уголовное дело Преступления Роснано
01 февраля 2025, 20:47
Неизвестные напали на жителя Уфы и похитили его на глазах у соседей
РИА «Новости»
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Житель Уфы стал жертвой похищения двух мужчин. Злоумышленники настигли беглеца во дворе дома, где сначала избили, а после за воротник дотащили до машины и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СК Башкирии, опубликовав видео с моментом похищения.

Житель Уфы стал жертвой похищения двух мужчин. Злоумышленники настигли беглеца во дворе дома, где сначала избили, а после за воротник дотащили до машины и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СК Башкирии, опубликовав видео с моментом похищения.

В ведомстве уточнили, что похищение мужчины произошло в минувшую пятницу, 31 января, во дворе одного из домов на улице Менделеева.

В ходе совместной работы следователей и оперативников МВД личности злоумышленников, а также местонахождение похищенного быстро установили.

Криминалисты завели уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия. Сейчас с подозреваемыми работают следователи, которые устанавливают мотивы и обстоятельства, толкнувшие их на преступление.

В минувшую четверг, 30 января, двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку из тюменского села Княжево , когда она выходила из школы. Машину, на которой увезли подростка, остановили в Саратовской области.

Позже выяснилось, что девочку по цыганским обычаям выкрал 15-летний жених. Но доехать до Волгограда, где планировалось торжество, пара не успела. По последним данным, девочку вернули родителям.

Уголовное дело Преступления Уфа Следственный комитет России
01 февраля 2025, 15:57
Бывшему заму исполнительного директора «Роснано» избрали меру пресечения
РИА «Новости»
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Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, под стражей обвиняемый останется на один месяц и 28 суток.

В госкорпорации Галстян занимал пост заместителя исполнительного директора - управляющего директора по финансам.

При рассмотрении ходатайства следователей об избрании меры пресечения суд отказал представляющим интересы обвиняемого адвокатам в домашнем аресте или запрете определенных действий.

Артур Галстян проходит обвиняемым вместе бывшим директором по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Мариной Касенковой и бывшим заместителем председателя правления госкорпорации Борисом Подольским.

По версии следствия, они подделывали отчеты о финансах и экономической деятельности «Роснано» для получения новых субсидий из государственного бюджета. Расхождение в бумагах и реальных результатах обнаружили в ходе аудита, проведенного после смены руководства.

Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы , под стражей обвиняемый останется на один месяц и 28 суток.

Уголовное дело Суд Россия Аресты Роснано Москва

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