За сим-карту 15 миллионов. Мошенники обманули доверчивого нижегородца

Мошенник позвонил 52-летнему мужчине, представился сотрудником оператора сотовой связи и обманным путем завладел доступом к личному кабинету владельца сим-карты. После этого нижегородцу позвонил второй мошенник и под видом работника банка заявил, что мошенники пытаются оформить на него кредиты.

В итоге мошенники убедили заявителя взять кредиты в нескольких банках на сумму 7,3 миллиона рублей, занять 1,8 миллиона у знакомых. Неделю доверчивый гражданин переводил на «безопасные» счета заемные и свои собственные 6,6 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила 15,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

За минувшую неделю жители Нижегородской области лишились более 90 миллионов рублей , сотрудники полиции зафиксировали 112 инцидентов, связанных с различными аферами.