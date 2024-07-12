12 июля 2024, 01:14

За сим-карту 15 миллионов. Мошенники обманули доверчивого нижегородца

Pixabay
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Житель горда Сормова Нижегородской области стал жертвой мошенников, лишившись более 15 миллионов рублей. Историю обмана рассказал телеканал ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мошенник позвонил 52-летнему мужчине, представился сотрудником оператора сотовой связи и обманным путем завладел доступом к личному кабинету владельца сим-карты. После этого нижегородцу позвонил второй мошенник и под видом работника банка заявил, что мошенники пытаются оформить на него кредиты.

В итоге мошенники убедили заявителя взять кредиты в нескольких банках на сумму 7,3 миллиона рублей, занять 1,8 миллиона у знакомых. Неделю доверчивый гражданин переводил на «безопасные» счета заемные и свои собственные 6,6 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила 15,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

За минувшую неделю жители Нижегородской области лишились более 90 миллионов рублей , сотрудники полиции зафиксировали 112 инцидентов, связанных с различными аферами.

Уголовное дело Банки Рубль Мошенничество Кредиты
11 июля 2024, 23:17
Экс-замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Талалыкина арестовали
РИА «Новости»
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Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместитель руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд постановил удовлетворить <…> в отношении Талалыкина меру пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в суде.

Талалыкина подозревают в крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Ранее Следственный комитет России арестовал активы бывших полицейских Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которые проходят по делу о взятке в пять миллиардов рублей. По версии следствия, экс-сотрудники МВД брали деньги у администратора криптобиржи, предлагая ему свое покровительство.

Суд ЖКХ Мошенничество Россия Москва
11 июля 2024, 21:49
«Хотели зарезать». Задержанный в Майкопе террорист рассказал, что собирался сделать
РИА «Новости»
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Задержанный в Майкопе террорист заявил, что собирался сжечь Свято-Успенский собор в городе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

Агентство опубликовало кадры с подозреваемым. На них видно, как мужчина лил бензин в две пластиковые бутылки. По его словам, он собирался «бензин залить, дверь открыть» и «поджечь церковь».

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу», - сказал подозреваемый.

Он также показал, где осматривал охраняемые окрестности храма.

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на храм в Адыгее 11 июля. Уроженец центрально-азиатской страны хотел убить священников и поджечь здание. Ранее появилось другое видео с задержанным. На кадрах показали, как молодого человека поймали на улице.

Терроризм ФСБ Религия
11 июля 2024, 18:16
Прокурор попросил исправительные работы обвиняемому по делу журналистки Бабаевой
Pxhere
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Прокурор попросил назначить исправительные работы на срок один год и девять месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малеву, обвиняемому в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обвинение учло смягчающие обстоятельства: Малев признался в совершенном преступлении. Также мужчина воспитывает несовершеннолетнего.

Прокурор добавил, что инструктор впервые привлекается к уголовной ответственности. Он совершил преступление из-за случайного стечения обстоятельств.

Журналистка погибла во время занятий военно-спортивной стрельбой. Инструктор нарушил правила безопасности на полигоне.

Суд Прокуратура РФ Журналистика
11 июля 2024, 16:59
Обвинение запросило 28 лет для одного из захватчиков СИЗО в Ростове
РИА «Новости»
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Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для выжившего захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону Даниила Камнева по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее Камнев признался, что принимал участие в подготовке этого теракта, и в полном объеме признал вину.

В общей сложности ему предъявили обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса. Сейчас Камнев находится в СИЗО № 2 в Таганроге.

«Камнева прошу признать виновным <…>, окончательно назначить 28 лет лишения свободы», - сказал прокурор в ходе прений.

Подсудимый участвовал в захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, произошедшем в ночь на 16 июня. При штурме его тяжело ранили в голову , однако он выжил.

По данным гособвинителя, Камнев с женой готовили взрыв в здании ОМВД по Кисловодску весной 2021 года, но их задержали.

СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО

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