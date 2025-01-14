14 января 2025, 20:32

За покушение на убийство депутата молотком в Саратове задержали подростка

РИА «Новости»
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Подросток в Саратове по заказу неизвестных планировал убить депутата. Покушение сорвалось, следователи задержали подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба СК по Саратовской области.

По версии следствия, 16-летний парень сговорился с неустановленными пока людьми, вооружился молотком и пришел к дому местного депутата. Мужчина находился в другом месте, поэтому подросток ушел.

Он решил убить народного избранника в другой раз, после уточнения информации о его местонахождении, однако 11 января попал в руки силовиков.

Следователь возбудил уголовное дело по двум статьям, задержал молодого человека и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Сибири полицейские схватили двух фигурантов другого громкого дела - об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кирилова и его помощника Ильи Поликарпова. Они помогли подозреваемому снять жилье в Подмосковье.

Саратов Уголовное дело Убийства Школьники Следственный комитет России
14 января 2025, 19:56
Житель Уфы убил и расчленил труп нового парня бывшей сожительницы
РИА «Новости»
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Безумная ревность к бывшей сожительнице толкнула жителя Уфы на убийство. Он расправился с новым парнем девушки, а для прикрытия преступления расчленил труп и спрятал останки в лесу. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

По словам собеседника журналистов, убийство произошло еще в конце прошлого года. За помощью к полицейским обратилась сестра погибшего. Следователи вышли на девушку, с которой последние несколько месяцев пропавший состоял в отношениях. Через нее - на ее бывшего парня, который жестоко расправился с соперником.

По словам источника, между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Потасовка закончилась смертью для одного из участников. Второй расчленил тело, разложил останки по пакетам и вывез в лес в сумке.

В минувший понедельник подозреваемого в убийстве задержали. В ходе допроса он дал признательные показания.

В ноябре прошлого года нижегородские силовики задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении тела 86-летнего отца. По версии следствия, мужчина задушил пожилого родственника. Чтобы скрыть преступление, он вывез труп на дачу, где расчленил и сжег.

Драки Убийства Преступления Уфа Отношения Мужчины
14 января 2025, 18:36
Ректора нижегородского вуза задержали за махинации с зачислением иностранцев
РИА «Новости»
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Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемый на протяжении двух лет зачислял на бюджетные места иностранных абитуриентов, которым нужна была легализация. На лекции они не ходили.

При этом в свои отчеты ректор включал поддельные документы, которые подтверждали, что иностранцы продолжают учебу.

Своими действиями руководитель вуза принес ущерб российскому бюджету на сумму не менее одного миллиона рублей. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также следователи устанавливают возможных сообщников ректора.

В ноябре прошлого года силовики Санкт-Петербурга завели уголовное дело против ректора реставрационно-строительного института Александра Борзова, который фиктивно принимал на учебу абитуриентов из Египта, Сирии и Туркмении. Руководитель вуза оформлял иностранцам приглашения, которые отправлял в отдел МВД по вопросам миграции.

Уголовное дело Вузы Россия Следственный комитет России
14 января 2025, 12:38
Москвичка пнула младшего брата на камеру ради тренда в TikTok
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Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после публикации видео с избиением маленького ребенка школьницей ради тренда в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бабушкинский межрайонный следственный отдел незамедлительно завел дело. Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства произошедшего», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура Москвы уточнила, что на видео находились два девушки 2011 года рождения. Одна из них на камеру ударила ногой ребенка 2022 года рождения, сына сожительницы ее отца.

«В ноябре 2024 года прокуроры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, ее поставили на профилактический учет. Прокурорская проверка продолжается», - заявили в надзорном ведомстве.

Ранее женщину с ребенком на руках избили молотком в Новокузнецке.

Дети TikTok
14 января 2025, 10:58
Полиция задержала создателей нелегальной платежной системы Rapidpay
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Четырех мужчин задержали по подозрению в незаконном обороте средств платежей через созданную ими нелегальную платежную систему Rapidpay. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчины предоставляли нелегальные финансовые услуги с помощью созданной ими платежной системы. Ее использовали для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и кол-центров мошенников. В криминальной схеме задействовали более 70 самостоятельных групп и свыше восьми с половиной тысяч реквизитов банковских карт.

«Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц», - заявила Волк.

Создатели Rapidpay находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. С начала нового года преступники используют способ, нацеленный на родителей детей школьного возраста. В разговоре с ними по телефону мошенники представляются якобы сотрудниками администрации школ.

МВД РФ Мошенничество

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