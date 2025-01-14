За покушение на убийство депутата молотком в Саратове задержали подростка

По версии следствия, 16-летний парень сговорился с неустановленными пока людьми, вооружился молотком и пришел к дому местного депутата. Мужчина находился в другом месте, поэтому подросток ушел.

Он решил убить народного избранника в другой раз, после уточнения информации о его местонахождении, однако 11 января попал в руки силовиков.

Следователь возбудил уголовное дело по двум статьям, задержал молодого человека и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Сибири полицейские схватили двух фигурантов другого громкого дела - об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кирилова и его помощника Ильи Поликарпова. Они помогли подозреваемому снять жилье в Подмосковье.