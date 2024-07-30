«За что так с крохой?». Женщина насмерть забила новорожденного сына под Красноярском

Следственный комитет по региону на официальном сайте сообщил о задержании женщины в городе Уяр Уярского района по подозрению в причинении смертельных травм своему ребенку. Судебно-медицинская экспертиза установила, что четырехмесячный мальчик умер в результате насильственных действий.

«Своего старшего она растила нормально. За что так с крохой? У меня в голове это не укладывается. Она раньше стояла на учете у психиатра, не знаю, снялась или нет», - поделилась Ольга.

Собеседница 360.ru уточнила, что ранее ее родственница злоупотребляла алкоголем.

«Не знаю, что с ней произошло. Она так сына ждала, плакала. Может быть алкоголический психоз, что ли. Не представляю, что в голове щелкнуло, не понимаю просто», - добавила женщина.

Следователи выяснили, что подозреваемая ударила ребенка головой о деревянный подлокотник дивана. Новорожденный получил черепно-мозговую травму и скончался. Против матери завело дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Ранее жительница Курагина убила топором трехлетнюю дочь из мести мужу.