12 ноября 2024, 14:13

За аферы с автокредитами в Москве задержали 18 человек

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Полицейские разоблачили схему, с помощью которой мошенники похищали деньги у банков, оформив автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«В 2021–2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода», - отметила она.

На заемные средства они приобретали дорогие автомобили, а затем продавали их в различных регионах России и соседних государствах. При этом возвращать кредиты в банки мошенники не планировали.

Ранее эксперт по подбору машин Кирилл Чернов рассказал, что мошенники начали выманивать у россиян предоплату при продаже авто с пробегом. Злоумышленники требуют от покупателей либо внести задаток в размере 10%, либо полностью оплатить стоимость автомобиля еще до его доставки. Они могут действовать под именем известных фирм и дилеров.

Мошенничество Кредиты Деньги Москва
12 ноября 2024, 12:51
Напавшие на свадебный микроавтобус в Щелкове предстанут перед судом
Пресс-служба Следственного комитета
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на свадебный микроавтобус в Щелкове и передаст материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением в суд. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.

Нападение произошло 30 августа. Группа вооруженных мужчин спровоцировала конфликт на дороге и разбила пассажирское стекло микроавтобуса, ранив несколько человек, в том числе двоих несовершеннолетних. По данным Telegram-канала Mash , мужчины были охранниками московского бизнесмена, который в этот момент безучастно наблюдал за происходящим. Позже выяснилось, что за внедорожником, на котором передвигались злоумышленники, числится более 1700 штрафов.

Нападавших обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц и повлекшем за собой травмы людей. Им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело Суд Щелково Следственный комитет России
12 ноября 2024, 11:03
Мертвую бизнесменшу с бутылкой виски нашли на детской площадке в Москве
Telegram
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Тело женщины обнаружили на детской площадке в Новой Москве. Обстоятельства ее гибели устанавливают следователи и криминалисты, сообщили в столичном ГСУ СК.

При осмотре на голове погибшей обнаружили повреждения, добавили в пресс-службе. Других подробностей в СК не привели.

По информации источника Shot, рядом с телом стояла бутылка виски. Источник Telegram-канала уточнил, что женщине было 47 лет, она работала в банке и занималась бизнесом.

Труп обнаружили соседи. Причем на ногах у нее не было обуви. Ботинки лежали рядом с бутылкой спиртного.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, добавил собеседник Shot. По его словам, следователи не исключают, что смерть москвички носит криминальный характер.

СК РФ Москва
12 ноября 2024, 03:26
Суд вернул составителю административный протокол на автора песни «Дымок»
Freepik
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Никулинский суд Москвы вернул столичному управлению МВД административный протокол на музыканта из Казахстана Игоря Цыбу, известного как Ицык Цыпер. Протокол составлен за пропаганду наркотиков, сообщили РИА «Новости» в суде.

«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», - рассказал собеседник агентства.

Протокол составляло ГУ МВД по Москве, управление по контролю за оборотом наркотиков. Документ могли вернуть из-за неправильного оформления, неполноты предоставленных материалов или из-за составления протокола неправомочными лицами. Его могут вернуть в суд после устранения недочетов.

Дело против Цыбы завели из-за песни «Дымок». Ему вменяют статью о пропаганде наркотиков, исполнитель может получить до 15 суток ареста с последующим выдворением из России.

Наркотики Суд Песни
12 ноября 2024, 02:03
Мужчина ограбил и избил девушку в центре Москвы
РИА «Новости»
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Утром в центре Москвы мужчина вырвал из рук горожанки телефон и попытался сбежать. Девушка схватила злоумышленника за одежду, в ответ на что тот повалил ее на асфальт, стал душить и несколько раз ударил, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП произошло на Гоголевском бульваре. К пострадавшей быстро пришли на помощь ее коллеги. Они оттащили 45-летнего вора и вызвали полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу Ранее в Мытищах поймали серийного грабителя , который нападал на женщин в безлюдных местах и вырывал у них сумки. Преступником оказался 32-летний мужчина из Щелкова. На полученные незаконным путем деньги он выплачивал свои долги.

Прокуратура РФ Преступления Москва

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