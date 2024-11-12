За аферы с автокредитами в Москве задержали 18 человек

«В 2021–2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода», - отметила она.

На заемные средства они приобретали дорогие автомобили, а затем продавали их в различных регионах России и соседних государствах. При этом возвращать кредиты в банки мошенники не планировали.

Ранее эксперт по подбору машин Кирилл Чернов рассказал, что мошенники начали выманивать у россиян предоплату при продаже авто с пробегом. Злоумышленники требуют от покупателей либо внести задаток в размере 10%, либо полностью оплатить стоимость автомобиля еще до его доставки. Они могут действовать под именем известных фирм и дилеров.