Юрист назвал 4 преступных способа украсть деньги с вкладов россиян
Мошенники научились красть деньги с вкладов россиян, взламывая смартфоны, подделывая документы или выманивая пароли. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников перечислил агентству «Прайм» четыре преступные схемы.
Во многих случаях задача злоумышленников - получить доступ к интернет-банкингу. Для этого они, по словам специалиста, выманивали пароли пострадавших методами социальной инженерии, крали данные для входа при помощи шпионских программ на смартфонах и компьютерах или присылали фишинговые ссылки со взломанных аккаунтов родственников и друзей потерпевших.
«Поэтому если вам приходят непонятные ссылки от знакомых в социальных сетях, мессенджерах, не спешите по ним переходить. Свяжитесь с человеком, который вам их отправил, и спросите, что это», - посоветовал юрист.
Петр Гусятников сообщил, что в редких случаях мошенники подделывали документы, например, паспорт или доверенность, и шли с ними в банк, чтобы закрыть вклад и снять деньги. Он посоветовал не отвечать на звонки с неизвестных номеров от псевдосотрудников банков, не делиться конфиденциальной информацией и подключить идентификацию по биометрии.
Москвичка перевела преступникам более 12 миллионов рублей. Они выманили сбережения, представившись сотрудниками правоохранительных органов и банка.