Ярославский школьник получил срок за убийство на автобусной остановке

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Суд установил, что 8 мая подсудимый поссорился мужчиной в салоне маршрутки. Конфликт продолжился на автобусной остановке, в ходе которого подросток ударил оппонента рукой по лицу.

После этого мужчина попытался подняться, однако получил ногой по голове, ударился о металлическую конструкцию и умер.

После рассмотрения дела судья признал несовершеннолетнего подсудимого виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть» и назначил ему два года пребывания в воспитательной колонии.

Подросток в зале суда признал свою вину в полном объеме.

Ранее в Белгородской области несовершеннолетний вместе с подругой убил мотыгой бабушку , которая не отпустила его погулять на улице.