Ярославский школьник получил срок за убийство на автобусной остановке
Ярославский областной суд отправил на два года в воспитательную колонию 16-летнего школьника, который до смерти избил 48-летнего мужчину на автобусной остановке. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд установил, что 8 мая подсудимый поссорился мужчиной в салоне маршрутки. Конфликт продолжился на автобусной остановке, в ходе которого подросток ударил оппонента рукой по лицу.
После этого мужчина попытался подняться, однако получил ногой по голове, ударился о металлическую конструкцию и умер.
После рассмотрения дела судья признал несовершеннолетнего подсудимого виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть» и назначил ему два года пребывания в воспитательной колонии.
Подросток в зале суда признал свою вину в полном объеме.
Ранее в Белгородской области несовершеннолетний вместе с подругой убил мотыгой бабушку , которая не отпустила его погулять на улице.