Якутский клуб оштрафовали за выступление трансгендеров

«Установлено, что 2 января в одном ночном клубе Якутска было организовано шоу, во время которого были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», - отметили в суде.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Представители ООО «Джинлун» вину признали частично.

Однако факт совершения административного правонарушения подтверждают рапорты правоохранителей, протоколы, слова очевидцев, фототаблицы и другие материалы дела. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Административная комиссия Якутска обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность китайского клуба Number One , в котором проходили вечеринки с участие трансперсон*, приглашенных из Таиланда. В мэрии Якутска считают, что деятельность заведения пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию* и смену пола*.

Ранее писательница Джоан Роулинг обвинила соцсети в пропаганде трансгендерности* среди детей. Кроме того, она обратила внимание, что школы Великобритании без согласия родителей продвигают идеи трансгендерной* идентичности учеников.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.