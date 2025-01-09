09 января 2025, 08:58

Якутский клуб оштрафовали за выступление трансгендеров

РИА «Новости»
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Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступали трансгендерные* артисты, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Якутии.

«Установлено, что 2 января в одном ночном клубе Якутска было организовано шоу, во время которого были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», - отметили в суде.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Представители ООО «Джинлун» вину признали частично.

Однако факт совершения административного правонарушения подтверждают рапорты правоохранителей, протоколы, слова очевидцев, фототаблицы и другие материалы дела. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Административная комиссия Якутска обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность китайского клуба Number One , в котором проходили вечеринки с участие трансперсон*, приглашенных из Таиланда. В мэрии Якутска считают, что деятельность заведения пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию* и смену пола*.

Ранее писательница Джоан Роулинг обвинила соцсети в пропаганде трансгендерности* среди детей. Кроме того, она обратила внимание, что школы Великобритании без согласия родителей продвигают идеи трансгендерной* идентичности учеников.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Якутия Суд Артисты
09 января 2025, 08:29
Приставы изымут у осужденного экс-следователя более миллиарда рублей в биткойнах
РИА «Новости»
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Судебные приставы начали изымать более миллиарда рублей в биткойнах бывшего следователя СК Марата Тамбиева, которого осудили за взяточничество. Об этом сообщил ТАСС.

Криптовалюта лежит на аппаратном кошельке «Ledger Nano X». Согласно материалам дела, суд также наложил арест на имущество Тамбиева в рамках другого исполнительного производства, открытого в декабре 2024 года.

Бывшего следователя арестовали в марте 2022 года за взятку в 7,3 миллиарда рублей. По версии следствия, Тамбиев с бывшей следовательницей Кристиной Ляховенко вымогал у хакеров группировки Infraud Organization 2718 биткоинов. Кибервзломщики сами рассказали о случившемся ФСБ.

Следствие установило, что Ляховенко превысила свои должностные полномочия и не конфисковала у обвиняемых криптовалюту по одному из уголовных дел. Ей предъявили обвинения по двум статьям.

Тамбиев занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы. Свою вину он не признал.

Суд Коррупция Преступления Криптовалюты Следственный комитет России
07 января 2025, 10:19
Суд конфисковал у пензенского экс-губернатора 18 наручных часов
РИА «Новости»
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Суд конфисковал у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 18 наручных часов. Общая стоимость переданных в доход государства предметов составила 9,6 миллиона рублей, сообщил ТАСС.

Октябрьский районный суд Пензы также конфисковал у бывшего чиновника четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей.

«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью девять миллионов 602 тысяч 220 рублей», - отметили в судебных документах.

Среди изъятых предметов роскоши было два изделия бренда Rolex. Одни часы оценили в 4,5, миллиона рублей, а вторые - примерно в 2,5 миллиона рублей. По данным «Газета.ru» , суд также обратил в доход России изъятый у экс-губернатора титановый телефон Nokia 3310 стоимостью 155 тысяч рублей и 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек.

Белозерцева осудили за взяточничество. В 2021 году суд наложил арест на его имущество. С 2022 года приставы начали взыскивать долги, которые составили более 8,4 миллиарда рублей.

Суд Пенза Коррупция
07 января 2025, 08:02
Бастрыкин взял на контроль дело о живущих на лестнице дома мигрантах
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовных дел, возбужденных в Тюмени по факту проживания мигрантов на лестничной клетке многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК возбудил уголовное дел по статье «Хулиганство» и «Халатность».

«Жители многоквартирного дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщают о том, что иностранные граждане обосновались между лестничными пролетами здания, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», - отметили в пресс-службе.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц МВД по охране общественного порядка и общественной безопасности граждан, а также по надзору за исполнением миграционного законодательства. Доклад о ходе расследования Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков.

С 5 февраля 2025 года незаконно пребывающих на территории страны иностранцев смогут выдворять не только судьи и и пограничники, но и сотрудники полиции. Полномочия получат главы территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их замы, а также главы подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Тюмень Мигранты Следственный комитет России
07 января 2025, 02:50
Паразиты на онковакцине. Мошенники уже начали свои «испытания» лекарства от рака
Freepik
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Кибермошенники начали наживаться на новейшей онковакцине «Энтеромикс». Злоумышленники рассылают приглашения на участие во втором этапе клинических испытаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам врача, ему стали поступать сообщения о мошеннической деятельности в Telegram, связанной с испытанием препарата.

«Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во втором этапе клинических испытаний онковакцины „Энтеромикс“. Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», - написал онколог в своем сообщении.

Он предостерег пациентов и их родственников и заявил, что все этапы клинических испытаний, а также подготовка и консультации центра проводятся бесплатно. Кроме того, Каприн отметил, что сотрудники центра никогда не связываются с пациентами лично в индивидуальном порядке через социальные сети или мессенджеры.

«Оставайтесь бдительными и проверяйте информацию только через официальные источники», - подчеркнул онколог.

Ранее Каприн рассказал, кто сможет участвовать в испытаниях онковакцины. Принять участие в проверке препарата смогут пациенты с подтвержденным диагнозом обоих полов в возрасте 18-75 лет.

Мессенджеры Минздрав Врачи Мошенничество Россия Деньги Онкология

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