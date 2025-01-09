Якутский клуб оштрафовали за выступление трансгендеров
Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступали трансгендерные* артисты, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Якутии.
«Установлено, что 2 января в одном ночном клубе Якутска было организовано шоу, во время которого были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», - отметили в суде.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Представители ООО «Джинлун» вину признали частично.
Однако факт совершения административного правонарушения подтверждают рапорты правоохранителей, протоколы, слова очевидцев, фототаблицы и другие материалы дела. Постановление суда еще не вступило в законную силу.
Административная комиссия Якутска обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность китайского клуба Number One , в котором проходили вечеринки с участие трансперсон*, приглашенных из Таиланда. В мэрии Якутска считают, что деятельность заведения пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию* и смену пола*.
Ранее писательница Джоан Роулинг обвинила соцсети в пропаганде трансгендерности* среди детей. Кроме того, она обратила внимание, что школы Великобритании без согласия родителей продвигают идеи трансгендерной* идентичности учеников.
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