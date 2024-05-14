14 мая 2024, 15:09

«Я тебя заколю». Пьяный мужчина с ножом преследовал подростка в Шатуре

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Пьяный мужчина с ножом набросился на подростка недалеко от продуктового магазина в Шатуре. Источник сообщил 360.ru, что нападавший распивал алкоголь на улице, ему не понравилось, что юноша убрал с дороги осколки от битых бутылок.

Ссора из-за стекла Парень шел в магазин в наушниках, по дороге он заметил двоих взрослых мужчин, распивавших алкоголь, а затем увидел на дороге разбитые бутылки. Дети, которые гуляли в этом дворе, могли пораниться, поэтому подросток отбросил осколки в сторону.

Видимо, это не понравилось одному из выпивавших. Мужчина решил окликнуть юношу, но из-за громкой музыки в наушниках тот не обратил внимания на возгласы незнакомца. Но затем юноша почувствовал, что за ним кто-то идет и заметил одного из выпивавших. Завязалась драка.

«Я тебя заколю» Оппонент начал бить подростка руками и ногами, тот ударил мужчину по лицу, и у него пошла кровь из носа. По словам собеседника 360.ru, когда нападавший это заметил, то встал и начал идти на молодого человека со словами: «Я тебя заколю». Угрозу он повторял, преследуя юношу - шел за ним еще метров 10-20. После мужчина удалился.

Парень хотел вернуть в общежитие, но вспомнил, что так и не дошел в магазин и решил вернуться. Когда он подходил к зданию, то увидел, что оппонент идет в его сторону с ножом.

«Зашел в магазин, две девушки-работницы хотели закрыть дверь на ключ, но не успели. Он уже подошел к двери. Сначала кричал, чтобы открыл дверь», - сообщил источник.

Замахивался на детей Дверь была стеклянной, мужчина бил ее ножом и ногами. Когда он разбил стекло, то попытался порезать подростку руку, чтоб тот отпустил дверь. Вместе с сотрудницами юноша кинулся в подсобку, они пытались по камерам высмотреть, где находится злоумышленник.

Оказалось, что в магазин мужчина заходить не стал, а уселся на лавку недалеко от здания. Агрессивный мужчина не гнушался замахиваться на проходивших мимо детей. Пострадавший подросток с сотрудницами магазина дождались приезда полиции. Правоохранители задержали подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе МВД Подмосковья, у мужчины изъяли кухонный нож. Правонарушителем оказался 37-летний местный житель.

Ранее в Подмосковье произошел другой случай пьяного нападения. Двое мужчин избили семейную пару в Люберцах.

Дети Дороги Магазины Мужчины Полиция Шатура
14 мая 2024, 05:44
Макаревичу пригрозили тюрьмой за нарушение закона об иноагентах
РИА «Новости»
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Лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование до двух лет заключения из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом заявили в правоохранительных органах, передал ТАСС.

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по статье 330.1 УК РФ <…> Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», - сказано в публикации.

Помимо этого, артиста планируют проверить на экстремизм после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом , которые позвонили музыканту и представились украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы исполнитель признался в поддержке ВСУ.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Макаревича* на 30 тысяч рублей. Причиной стало нарушение закона об иностранных агентах. До этого мужчина уже получал штраф за похожее правонарушение.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Уголовное дело Законы Иноагенты
14 мая 2024, 01:20
Мать сгоревшего в Подмосковье ребенка будет добиваться возобновления дела
РИА «Новости»
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Следователи прекратили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, возбужденном после гибели запертого в сарае мальчика. Он умер в мае прошлого года — с тех пор его мать Кристина добивается объективного расследования. Женщина рассказала РИА «Новости», что собирается обжаловать это решение.

Правоохранители работали и по статье о халатности, однако прокуратура Раменского отменила расследование по этой статье УК, сославшись на отсутствие «признаков преступления». Мать мальчика решение обжаловала, однако в надзорном ведомстве ей вновь отказали. Тогда она написала в Генпрокуратуру - с обращением ознакомились журналисты.

По одной из версий, погибшего в сарае могли запереть подростки. Собеседница агентства отметила - их допрашивали всего два раза, и они не признают вины, однако видно, «что с ними поработали взрослые».

«Новые показания могут не дать, сославшись на то, что уже ничего не помнят. Заставить их пройти детектор лжи тоже нельзя: они вправе отказаться», - добавила Кристина.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела по факту гибели мальчика. Глава ведомства получил обращение о несогласии с позицией следствия.

Следователи прекратили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, возбужденном после гибели запертого в сарае мальчика. Он умер в мае прошлого года - с тех пор его мать Кристина добивается объективного расследования. Женщина рассказала РИА «Новости» , что собирается обжаловать это решение.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Пожары Дети Раменское
14 мая 2024, 00:42
В Петербурге задержали сына женщины, останки которой нашли в мусорных мешках в Шушарах
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в Telegram-канале о задержании подозреваемого в убийстве женщины, останки которой нашли в мусорных пакетах в Шушарах. Им оказался сын жертвы.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», - говорится в сообщении ведомства.

Расчлененное тело женщины обнаружили в мусорных пакетах в Шушарах между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Следователи устанавливают обстоятельства дела. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинений.

Санкт-Петербург Убийства Преступления Женщины Россия Следственный комитет России
13 мая 2024, 22:03
Челябинский экс-губернатор подал в суд на Малахова после шоу о деле «Макфы»
РИА «Новости»
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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск в суд о защите чести, деловой репутации и достоинства на 100 миллионов рублей к авторам передачи «Малахов». Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Трунов, его слова передало Ura.ru.

«Для нас удивительно, что на федеральном канале звучат утверждения, что совершен какой-то целый букет преступлений. При этом известно, что до сих пор нет ни одного судебного решения, вступившего в законную силу», - заявил он.

Речь идет о сюжете, вышедшем в эфир в середине апреля, когда Центральный районный суд стал рассматривать иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства АО «Макфа» и других активов семей Михаила Юревича и экс-депутата ГД РФ Вадима Белоусова. Программу посвятили бывшему губернатору и его бизнесу.

Как заявили адвокаты, в рамках шоу распространили сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена. Иск направили в Пресненский районный суд Москвы. Одними из ответчиков стали телеканал «Россия 1» и телеведущий Андрей Малахов.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска не удовлетворил иск о передаче дела «Макфы» в арбитражный суд. Как отмечал представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов, арест активов на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры РФ можно назвать «творчеством судебного пристава».

Генпрокуратура РФ Суд Адвокаты Россия

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