«Я могла быть на ее месте». Соседи рассказали о характере подозреваемого в расчленении женщины в Москве

13 октября 2023, 03:43
Пресс-служба Следственного комитета
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Полиция задержала возможного убийцу, расчленившего жертву в собственной квартире на северо-западе Москвы. «360» выяснил подробности этого преступления и узнал, почему бывшие соседи боялись находиться в одном помещении с подозреваемым.

Другой сосед признался, что картина убийства никак не складывается у него в голове.

«Если человек поддавал, я так понимаю, в пьяном угаре мог убить. Но расчленить? Это уже осознанное состояние. И главное для чего - вынести постепенно остатки? Но так все осталось там. Такое впечатление, что тут был кто-то третий», - предположил мужчина.

Страшная находка Труп женщины в квартире на улице Фабрициуса обнаружили бывшая жена подозреваемого и его бывшая соседка по комнате. Экс-супруга подозреваемого Венера В. больше недели не могла связаться с мужчиной и начала беспокоиться. Попасть в квартиру женщина тоже не могла - ключ не подходил, а полиция не стала вскрывать дверь, так как она там не прописана. Тогда она обратилась к бывшей соседке по квартире Светлане П. Вместе с ее мужем женщины вскрыли дверь и увидели страшную картину.

Но такие неадекватные поступки - не самое страшное. В пьяном состоянии мужчина вел себя агрессивно. Светлана рассказала, что в одно время с ним жила женщина из Узбекистана, но потом сбежала, так как Николай начал поднимать на нее руки. Чтобы меньше сталкиваться с соседом, Светлана вместе с ребенком пряталась в своей комнате - даже в туалет ходили там. Но однажды ей все же досталось от мужчины.

«Один раз толкнул меня - я об диван мизинец сломала. Это было давно, лет 27 назад. Я сказала - еще раз тронешь, я побои зафиксирую, и получишь свое», - вспомнила Светлана.

Женщина рассказала, что писала заявления на неадекватные выходки соседа.

«Я в прокуратуру приходила, мне ответили - когда что-то случится, тогда вы приходите. А если он меня убьет, я в гробу вам буду писать?», - возмущалась женщина.

В 2009 году женщина познакомилась с мужем и уехала из «нехорошей квартиры». Теперь она уверена, что это ее спасло.

«Может быть, я бы на этом месте была», - поделилась своими страхами Светлана.


Месяц назад куда-то пропала Как выяснил «360», погибшая жила неподалеку - на улице Героев Панфиловцев. Соседи женщины рассказали, что она переехала сюда недавно - месяца три−четыре назад. При этом лично они практически не пересекались.

«Только по запаху ощущалось, что человек курит и выпивает», - рассказала одна из соседок.

Другой сосед подтвердил, что женщина любила выпить - часто сидела с шумными компаниями во дворе. А недавно у нее появился мужчина.

«Месяц или полтора назад она куда-то уехала. С тех пор ее здесь никто не видел», - рассказал сосед.

Как выяснил «360», с Наталья была давно знакома с Николаем Ю. Они вместе работали на Тушинском Машиностроительном Заводе, вместе выпивали.

Подозреваемый Жители дома, в котором нашли тело женщины, до сих пор находятся в шоке от того, что ужасное преступление произошло по соседству. Подозреваемого все здесь знали. Хотя соседи признают, что мужчина был склонен к выпивке, агрессивного поведения за ним не замечали.

«Он для меня один из многих жителей района. Близко с ним не общалась. Но ничего грубого от него не видела. Он рукодельный человек, я знаю. Делал для меня полку для красок. Это все», - рассказала староста православного храма, куда ходил подозреваемый.


По информации источника «360» в правоохранительных органах, в ванной лежал частично расчлененный труп женщины с множеством ножевых ранений. Тело было обезглавлено, причем голова и ноги лежали в черных пакетах рядом с ванной. Рядом с телом следователи нашли две пилы и разделочный нож. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть женщины наступила около двух недель назад. Убитая - москвичка Наталья А. 1961 года рождения.

В четверг вечером полиция задержала предполагаемого убийцу - хозяина квартиры Николая Ю. 1962 года рождения.


По словам женщины, 12 лет назад врачи обнаружили у Николая рак. После этого он 12 лет не пил. Но в мае этого года запил снова.

Мог в тапки нагадить А вот бывшая соседка подозреваемого по квартире Светлана П. рассказала, что мужчина был человеком тяжелым и не всегда адекватным. Светлана жила в этой квартире с 1995 по 2009 год. В это время второй владелец жилплощади - Николай Ю., по словам женщины, «запойно пил». И жить с ним было просто страшно.

«Человек любил вредить. Ему чего-то не понравилось, он может, как кот, нагадить в тапки. И пришлось обувь тоже в комнате прятать», - рассказала Светлана.

Убийства Преступления Полиция Следственный комитет России Москва 2023
Хозяина нарколаборатории с тысячей литров прекурсоров задержали в Новгородской области
23 октября 2023, 10:17
Пресс-служба МВД
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В Новгородской области задержали организатора подпольной нарколаборатории, в которой производили мефедрон в особо крупном размере. Сотрудники УФМС России изъяли 30 килограмм наркотиков и тысячу литров прекурсоров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения службы.

«Из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, 30 килограмм готового наркотика, а также более тысячи литров прекурсоров для его производства», - указали в заявлении Следователи Новгородской области возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее петербургская полиция задержала 34-летнего жителя Северной столицы за распространение запрещенных веществ. Предположительно, он работал наркокурьером.

До этого в Новосибирске дело против банды из семи наркоторговцев передали в суд. Мужчины создали незаконный интернет-магазин. Они получали крупную партию запрещенных веществ, фасовали их и продавали с помощью закладок.

Наркотики Россия
Четырех человек расстреляли на даче в Якутии
23 октября 2023, 10:17
РИА «Новости»
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В городе Мирном возбудили уголовное дело об убийстве. Тела четырех человек нашли в дачном доме, сообщило Следственное управление СКР по Республике Саха (Якутия).

Поздно вечером в доме на дачном участке в Мирном нашли тела мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения с огнестрельными ранениями. Первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух или более лиц». Правоохранители установят их личность, мотивы и обстоятельства гибели. Прокуратура республики взяла расследование на контроль.

Убийство произошло на Плотинной улице, сообщил Telegram-канал Shot. Тела жертв лежали в разных частях дома - в коридоре, гостиной и спальне. Одной из женщин стреляли в спину, остальные получили пули в грудь и живот. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз калибра 12 миллиметров.

В Приморье суд приговорил двух человек к 19 и 21 годам тюрьмы за убийство 2005 года. Женщина зарезала собутыльницу, а ее сожитель избавился от свидетелей.

Убийства Якутия Следственный комитет России
Российских летчиков в Армавире пытались отравить тортом — СМИ
23 октября 2023, 07:03
Unsplash
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В Краснодарском крае выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны прислали торт и алкоголь с добавлением яда. Массовое отравление пыталось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

По его информации, 21 октября в училище отмечали 20-летнюю годовщину очередного выпуска. На банкет с 77 гостями привезли торт и ящик алкоголя. Один из офицеров решил выяснить адресанта, снял с камеры видеонаблюдения фото курьера и отправил вместе с другой информацией правоохранителям. Оказалось, в тот же день посыльный - уроженец Мелитополя - купил билет на самолет.

Мужчину задержали. Он сознался, что в торт и алкоголь подмешали яд. Его изготовили в Армавире по заказу ГУР. Участники встречи не успели попробовать гостинцы и остались живы.

В 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины случилось смертельное отравление пельменями. Умерли около 40 человек.

Военные Украина
Двух жителей Приморья посадили за жестокое убийство шестерых человек спустя 18 лет
23 октября 2023, 05:26
Freepik
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Двух жителей города Артема Приморского края осудили за убийство шестерых человек через 18 лет после случившегося. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

В материале сказано, что преступление произошло летом 2005 года. Компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент одна из женщин на застолье ударила другую на почве ревности, а потом как минимум два раза пырнула потерпевшую ножом. Сожитель нападавшей решил помочь подруге скрыть факт преступления, поэтому убил с помощью топора и ножа других пятерых человек, находившихся в доме. Среди погибших оказались два несовершеннолетних.

После случившегося пара обнаружила, что первая жертва подала признаки жизни. Они перенесли женщину за двор и убили ее.

«Преступление оставалось не раскрытым на протяжении более 15 лет, установить преступников правоохранительным органам удалось в 2021 году, в результате не прекращающейся оперативно-розыскной работы», - сказано в материале.

В ведомстве отметили, что суд решил не освобождать участников преступления от наказания из-за давнего срока происшествия. В итоге мужчину приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине присудили 19 лет тюрьмы общего режима.

Ранее жителя Ростова-на-Дону посадили на 11 лет за жестокую расправу над матерью четверых детей. По данным следствия, подсудимый поссорился с жертвой, привел ее в гараж, нанес несколько ножевых ранений, а потом зарубил топором.

Убийства Приморье

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