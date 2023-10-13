«Я могла быть на ее месте». Соседи рассказали о характере подозреваемого в расчленении женщины в Москве

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Другой сосед признался, что картина убийства никак не складывается у него в голове.

«Если человек поддавал, я так понимаю, в пьяном угаре мог убить. Но расчленить? Это уже осознанное состояние. И главное для чего - вынести постепенно остатки? Но так все осталось там. Такое впечатление, что тут был кто-то третий», - предположил мужчина.

Страшная находка Труп женщины в квартире на улице Фабрициуса обнаружили бывшая жена подозреваемого и его бывшая соседка по комнате. Экс-супруга подозреваемого Венера В. больше недели не могла связаться с мужчиной и начала беспокоиться. Попасть в квартиру женщина тоже не могла - ключ не подходил, а полиция не стала вскрывать дверь, так как она там не прописана. Тогда она обратилась к бывшей соседке по квартире Светлане П. Вместе с ее мужем женщины вскрыли дверь и увидели страшную картину.

Но такие неадекватные поступки - не самое страшное. В пьяном состоянии мужчина вел себя агрессивно. Светлана рассказала, что в одно время с ним жила женщина из Узбекистана, но потом сбежала, так как Николай начал поднимать на нее руки. Чтобы меньше сталкиваться с соседом, Светлана вместе с ребенком пряталась в своей комнате - даже в туалет ходили там. Но однажды ей все же досталось от мужчины.

«Один раз толкнул меня - я об диван мизинец сломала. Это было давно, лет 27 назад. Я сказала - еще раз тронешь, я побои зафиксирую, и получишь свое», - вспомнила Светлана.

Женщина рассказала, что писала заявления на неадекватные выходки соседа.

«Я в прокуратуру приходила, мне ответили - когда что-то случится, тогда вы приходите. А если он меня убьет, я в гробу вам буду писать?», - возмущалась женщина.

В 2009 году женщина познакомилась с мужем и уехала из «нехорошей квартиры». Теперь она уверена, что это ее спасло.

«Может быть, я бы на этом месте была», - поделилась своими страхами Светлана.





Месяц назад куда-то пропала Как выяснил «360», погибшая жила неподалеку - на улице Героев Панфиловцев. Соседи женщины рассказали, что она переехала сюда недавно - месяца три−четыре назад. При этом лично они практически не пересекались.

«Только по запаху ощущалось, что человек курит и выпивает», - рассказала одна из соседок.

Другой сосед подтвердил, что женщина любила выпить - часто сидела с шумными компаниями во дворе. А недавно у нее появился мужчина.

«Месяц или полтора назад она куда-то уехала. С тех пор ее здесь никто не видел», - рассказал сосед.

Как выяснил «360», с Наталья была давно знакома с Николаем Ю. Они вместе работали на Тушинском Машиностроительном Заводе, вместе выпивали.

Подозреваемый Жители дома, в котором нашли тело женщины, до сих пор находятся в шоке от того, что ужасное преступление произошло по соседству. Подозреваемого все здесь знали. Хотя соседи признают, что мужчина был склонен к выпивке, агрессивного поведения за ним не замечали.

«Он для меня один из многих жителей района. Близко с ним не общалась. Но ничего грубого от него не видела. Он рукодельный человек, я знаю. Делал для меня полку для красок. Это все», - рассказала староста православного храма, куда ходил подозреваемый.





По информации источника «360» в правоохранительных органах, в ванной лежал частично расчлененный труп женщины с множеством ножевых ранений. Тело было обезглавлено, причем голова и ноги лежали в черных пакетах рядом с ванной. Рядом с телом следователи нашли две пилы и разделочный нож. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть женщины наступила около двух недель назад. Убитая - москвичка Наталья А. 1961 года рождения.

В четверг вечером полиция задержала предполагаемого убийцу - хозяина квартиры Николая Ю. 1962 года рождения.





По словам женщины, 12 лет назад врачи обнаружили у Николая рак. После этого он 12 лет не пил. Но в мае этого года запил снова.

Мог в тапки нагадить А вот бывшая соседка подозреваемого по квартире Светлана П. рассказала, что мужчина был человеком тяжелым и не всегда адекватным. Светлана жила в этой квартире с 1995 по 2009 год. В это время второй владелец жилплощади - Николай Ю., по словам женщины, «запойно пил». И жить с ним было просто страшно.

«Человек любил вредить. Ему чего-то не понравилось, он может, как кот, нагадить в тапки. И пришлось обувь тоже в комнате прятать», - рассказала Светлана.