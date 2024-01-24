Взявшего заложников в центре Москвы мужчину отправили на принудительное лечение

В Москве пожилая местная жительница решила избавиться от собственного сына, заказав его убийство. Родственники не могли поделить сбережения и квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пенсионерка подговорила подругу, чтобы та помогла организовать убийство мужчины, пообещав ей деньги. Затем женщины с тем же вопросом обратились к своему знакомому. Больше месяца они уговаривали его найти киллера за миллион рублей. Пенсионерки передали приятелю фотографию, адрес сына и настаивали, чтобы последнего именно застрелили. Однако мужчина сообщил об этом в полицию.

Правоохранители инсценировали убийство и отчитались перед заказчицами. После этого женщина лично передала своему знакомому часть вознаграждения в 500 тысяч рублей от матери потерпевшего.

Пенсионерок задержали и возбудили против них уголовное дело о приготовлении к убийству по найму. В ближайшее время следствие попросит суд арестовать их.

Telegram-канал Shot уточнил, что заказное убийство готовилось в районе Выхино-Жулебино. 68-летняя пенсионерка обиделась на 42-летнего родного сына - помощника автослесаря. Они поругались из-за сбережений и квартиры, в которой проживала мать. Не сумев поделить имущество мирным путем, москвичка попыталась решить вопрос преступным способом, подключив к этому 52-летнюю подругу.

Ранее мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой, потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, а капризы дочери ее раздражали.