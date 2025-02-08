08 февраля 2025, 00:35

Взяли за взятки. Главу Балтийска задержали вместе с заместителем

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Российские следователи задержали главу Балтийска и одноименного округа Калининградской области Сергея Мельникова. Кадры операции распространила в официальном Telegram-канале пресс-служба регионального Следкома.

Мельникова заподозрили в получении взятки. Власти задержали также его заместителя Максима Коваленко - по данным следствия, крупную сумму денег своему непосредственному начальнику передал именно он.

В отношении обоих фигурантов Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Его расследуют по оперативным материалам, которые ранее собрал калининградский антикоррупционный отдел УМВД.

Коваленко, как полагает следствие, передал Мельникову около 575 тысяч рублей 15 января прошлого года. Взамен начальник пообещал ему покровительство и «попустительство по службе».

Полиция начала серию обысков как в домах фигурантов уголовного дела, так и на их рабочих местах. Следователи допрашивают главу Балтийска и его заместителя. Дали ли они признательные показания - пока не сообщалось.

В январе 2025 года топ-менеджер Росатома Сахаров признался в получении крупной взятки. Ему передали около 33 миллионов рублей.

Уголовное дело Полиция Следственный комитет России Калининград
07 февраля 2025, 23:39
Мать убитого под Калининградом мальчика заподозрили в истязании своих детей
РИА «Новости»
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Мать мальчика, убитого в Черняховске под Калининградом, задержали по подозрению в истязании детей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, женщина вместе со своим 42-летним супругом с сентября 2023 по февраль 2025 года дома в Черняховске избивали двух малолетних детей женщины, не давали им пить, запугивали и всячески унижали.

К примеру, в декабре 2024 года, когда супруг обвиняемой умышленно повредил руку ее 12-летней дочери, женщина не обратилась за медицинской помощью, пытаясь скрыть факт избиения. Таким образом, женщина заведомо оставила ребенка без помощи.

А 1 февраля этого года женщина, зная, что мужчина избил ее семилетнего сына, не вызвала врачей, что в итоге привело к смерти мальчика.

Женщину арестовали по подозрению в совершении преступлений по статьям об истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», - сообщили в пресс-службе.

Ранее отчима мальчика доставили в суд. Обвиняемый на допросе признался, что убил пасынка. Ему избрали меру пресечения и отправили в следственный изолятор до 3 апреля 2025.

Суд Дети Преступления Женщины Россия Мужчины Избиения Калининград
07 февраля 2025, 16:43
Группа кировчан ограбила супермаркет и чуть не устроила поножовщину
360.ru
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Житель Кирова своровал продукты из супермаркета — спрятал украденное в рюкзак и куртку, после чего пошел к выходу. Когда на кассе его остановила продавщица, он напал на нее и бросился бежать. Об этом сообщил источник 360.ru.

Молодой человек действовал не один - его прикрывала группа из троих подельников. Когда продавцы и два работавших в магазине электрика бросились в погоню за вором, друзья похитителя пришли к нему на помощь.

Они достали ножи и приготовились драться. Когда подельники вора увидели, что на них не рискуют нападать, они сбежали. Видеозапись со случившимся появилась в распоряжении 360.ru.

Ранее полиция поймала в Петербурге вора, который действовал необычным образом: он проникал в квартиры через проломы в полу.

Преступник наворовал ценных вещей на более чем 1,5 миллиона рублей. Установить личность грабителя удалось по оставленным на местах преступлений отпечаткам обуви. Украденное он сбывал в комиссионных магазинах.

Преступления Магазины
07 февраля 2025, 13:09
Пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон
Пресс-служба МВД
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Пассажир поезда на Казанском вокзале в Москве чуть не убил инспектора транспортной безопасности за просьбу покинуть вагон. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Происшествие случилось вчера вечером. Пьяный мужчина ехал в поезде, к нему обратился инспектор и попросил покинуть вагон на конечной станции. Пассажир за это напал на него и нанес не менее пятидесяти ударов ногами по голове.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую помощь. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале заявила, что между охранником и пассажиром возник словесный конфликт.

«Агрессивный мужчина набросился на охранника и повалил на пол, после чего жестоко избил потерявшего сознание оппонента. Затем злоумышленник скрылся», - заявила Волк.

Полицейские быстро нашли подозреваемого на территории Казанского вокзала, им оказался 35-летний житель Ярославской области, который ранее неоднократно был судим. На одежде мужчины были следы крови.

Уголовное дело Россия Мужчины Поезда Москва
07 февраля 2025, 11:41
Подростка из Татарстана обвинили в терроризме и госизмене
РИА «Новости»
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Несовершеннолетнего жителя Татарстана обвинили в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, 17-летний подросток через интернет связался с представителями украинской террористической организации летом 2023 года. За денежное вознаграждение он согласился передавать им информацию о расположенных в Казани предприятиях.

Весной 2024 года парня поймали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и государственной измене. Расследование дело завершено и его направили для рассмотрения в суд.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в ведомстве.

В конце января 18-летнего жителя Курска приговорили к семи годам за госизмену и терроризм. Суд проходил в закрытом режиме, суть уголовного дела не сообщается - вероятно, из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну.

Уголовное дело Суд Казань Терроризм Татарстан Преступления Россия

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