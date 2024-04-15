15 апреля 2024, 16:48

«Взял нож и убил». Подросток в Москве зарезал зека, напавшего на его мать и брата

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В Москве 17-летний подросток вступился за мать и младшего брата и убил напавшего на них рецидивиста. Бывший зек грозил «всех убить», рассказал «360» родственник обвиняемого Мухамад.

Когда на место вызвали скорую помощь и появилась мать, мужчина переключился на нее.

«Он уже с ножом шел к ней со словами: „Буду всех убивать“. Ударил ее, повалил. <…> Ребенок увидел это, взял нож, подошел и каким-то образом убил этого человека. Он был в шоковом состоянии, даже потом не осознавал, что происходит, все у него дрожало. Приехала „скорая“, пострадавшего ребенка забрали в реанимацию», - сообщил Мухамад.

Адвокат подростка Андрей Алешкин в беседе с «360» отметил, что в данном случае «надо разбираться в мотивах совершения преступления».

«Мотивы спонтанные и, с моей точки зрения, были спровоцированы самим потерпевшим. Думаю, здесь есть вопросы к квалификации. Стоит подумать, что это была допустимая самооборона. Если мы такого понимания у следствия не найдем, то, я полагаю, единственным верным решением по данному делу будет защита в суде присяжных», - высказался защитник.

Между тем следствие ходатайствует о взятии парня под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что преступление произошло на улице Кусковской. Сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры контролируют установление обстоятельств убийства.

«Я очевидцем не был, но по рассказам младших братьев и мамы [подростка] у меня сложилась полная картина. Человек, который напал на них, 8 апреля освободился из тюрьмы. Я слышал, он был рецидивистом, несколько раз совершал преступления по статье 158 УК РФ („Кража“ - прим. ред.). Они с мамой детей были знакомы до отсидки. Потом его посадили, прошли годы. Мама работала посудомойкой в кафе, и каждый день после работы ее встречали сыновья», - вспомнил Мухамад.

Ребенок был весь в крови По его словам, в тот злополучный день 17-летний парень и его младший брат тоже пришли и сидели во дворе на детской площадке. В этот момент «откуда-то взялся» тот зек и стал провоцировать конфликт.

Убийства Суд Преступления
15 апреля 2024, 13:44
Задержание стрелявшего в полицейского жителя Ленобласти сняли на видео
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В городе Коммунар Гатчинского района задержали мужчину, который после стычки с соседом выстрелил в полицейского. Видео операции показала пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицию вызвали вечером 14 апреля из-за нарушения общественного порядка. Подозреваемый достал ружье и выстрелил в сторону правоохранителя. Никто не пострадал. Приехало подкрепление - бойцы СОБР «Гранит» регионального управления Росгвардии.

Стрелок не открыл дверь, и ее взломали при помощи инструментов. Мужчину нашли на кровати, он был дома один. Его задержали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Ленобласти. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Ранее в Тверской области задержали мужчину, который выстрелил в полицейских на проселочной дороге в Щелкове. Один правоохранитель умер, другого госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщали «Известия».

Стрельба Ленинградская область Росгвардия Полиция
15 апреля 2024, 13:12
Стала известна мощность бомбы, сработавшей в машине экс-сотрудника СБУ в Москве
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Машину бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве заминировали при помощи взрывного устройства мощностью до 150 граммов тротила без поражающих элементов. Бомбу заложили под водительским сиденьем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно было без поражающих элементов, его заложили под днищем машины в районе водительского сиденья», - сказал он.

Пострадавшего, по словам собеседника агентства, после оказания медицинской помощи отпустили домой. Он получил ранение ноги.

Хлопок в припаркованной на Коровинском шоссе Toyota произошел 12 апреля, когда водитель попытался включить зажигание. Мужчина сам вышел из машины, экстренные службы вызвали очевидцы. «360» показал последствия взрыва. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

RT писал, что Василий Прозоров обвинил киевский режим в причастности к покушению.

Взрывы Москва
15 апреля 2024, 11:24
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
РИА «Новости»
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Назримад Лутфуллои, ставший одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обжаловал свой арест. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию суда.

«В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал фигуранта до 22 мая. По версии следствия, 24-летний мужчина был связан с террористами, совершившими нападения в «Крокус Сити Холле». Адвокат Лутфуллои Маргарита Хорева говорила, что он частично признал вину.

По данным Telegram-канала Mash , фигурант получил высшее образование в Таджикистане. Подозреваемый работал на стройке в Москве, но уволился за неделю до теракта в концертном зале.

До этого Лутфуллои не был судим, семьи у него нет. Родственников мужчины, живущих в Таджикистане, допросили местные полицейские.

Суд Теракт в «Крокусе»
15 апреля 2024, 10:38
Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в Москве
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В Москве при обыске в офисе компании, специализировавшейся на поставке телекоммуникационного оборудования, провели обыск и изъяли украинский дрон «Баба-яга». Директор «АРД Сатком Сервис» заявил, что купил его в зоне СВО для разработки российского аналога, сообщил Telegram-канал Baza.

Силовики явились в офис на Партизанской улице спустя 30 секунд после получения посылки с беспилотником. Они изъяли аппарат.

Владелец компании заявил, что выкупил обезвреженный дрон у сотрудников, которые отправились в зону СВО. Мужчину интересовала встроенная в БПЛА система связи с антенной американской Starlink и модулем, который позволял подменять геолокацию. Его компания планировала исследовать конструкцию и создать российский аналог.

Вооруженные силы Украины использовали переоборудованные в боевые тяжелые промышленные гексокоптеры «Баба-яга» в зоне проведения спецоперации. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений вычислили пути поставок и места сборки этих дронов.

Беспилотники Бизнес Москва

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