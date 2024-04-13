Взрыв машины бывшего сотрудника СБУ Прозорова признали покушением на убийство

На Сахалине девятиклассница в компании подруги прикурила сигарету от Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске. Видео с девушками опубликовали местные соцсети, им заинтересовались следователи, сообщила пресс-служба регионального СК.

На кадрах видно, как две девушки подошли к Вечному огню, а потом одна из них начала прикуривать сигарету. Ее подруга все снимала на камеру. Сахалинцы опознали в подростках двух девятиклассниц одной из местных школ. Личности девушек уже установили.

Их поступок вызвал бурное общественное обсуждение. Сахалинцы осудили подростков за их действия.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично, группой лиц. Ведомство также сообщило, что о ходе расследования будут докладывать в центральный аппарат СКР.

Ранее жителя Ленобласти, прикурившего сигарету от Вечного огня в сквере Победы в городе Кириши, задержали и доставили в отдел полиции для возбуждения уголовного дела.