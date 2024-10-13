Взрыв газа в многоэтажке в Уфе устроил пытавшийся убить соседа мужчина

По предварительной версии, хозяин квартиры испытывал к соседу личную неприязнь. Для этого злоумышленник в своей квартире снял с газовой трубы заглушку, которую туда поставили коммунальщики за неуплату.

После этого газ проник в помещение, что привело к последующему взрыву и пожару. При возгорании пострадали сам подозреваемый и женщина, которая находилась в этой квартире.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Также повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.

После взрыва газовоздушной смеси следователи завели дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали.