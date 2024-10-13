13 октября 2024, 18:10

Взрыв газа в многоэтажке в Уфе устроил пытавшийся убить соседа мужчина

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В Уфе задержали мужчину, который устроил взрыв газа в своей квартире, чтобы убить соседа. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК по Башкирии.

По предварительной версии, хозяин квартиры испытывал к соседу личную неприязнь. Для этого злоумышленник в своей квартире снял с газовой трубы заглушку, которую туда поставили коммунальщики за неуплату.

После этого газ проник в помещение, что привело к последующему взрыву и пожару. При возгорании пострадали сам подозреваемый и женщина, которая находилась в этой квартире.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Также повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.

После взрыва газовоздушной смеси следователи завели дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали.

Газ Уфа Взрывы Мужчины
13 октября 2024, 11:33
Суд будет долгим. Обвиняемыми в деле о пропавшей 14 лет назад девочке стали полицейские
РИА «Новости»
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В Новосибирском областном суде продолжается процесс по делу о пропавшей 14 лет назад девочке. Судебные разбирательства могут затянуться, так как в деле много белых пятен, сообщило РИА «Новости».

Пятнадцатилетняя жительница села Яркуль пропала после вечеринки у подруги 2 марта 2010 года. Она не дошла до дома, до которого оставалось пять минут.

Родители начали искать ее в ту же ночь, однако в полицию обратились спустя три дня: думали, раньше это делать бесполезно. Поиски не увенчались успехом. Через несколько месяцев завели уголовное дело по статье «Убийство», подросток числится пропавшим без вести.

Среди подозреваемых выделяли сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. В тот вечер их видели пьяными в белой «Волге». Однако тогда доказательств причастности мужчин к исчезновению девочки не нашли. Дело отложили, а потом закрыли.

Расследование возобновили весной 2023 года, а летом задержали трех подозреваемых, в том числе и полицейских. Третьим оказался Александр Кунца - начальник участковых ПДН. В суд дело передали в июне 2024 года.

По версии следствия, Бартоломей и Кудрявцев сбили девочку на дороге, а потом спрятали тело. Скрыть преступление им помогли Кунца и начальник уголовного розыска майор полиции Алексей Бороздин, он тоже стал фигурантом дела.

Тело девочки до сих пор не нашли. В деле появился свидетель, которого допросят на следующем заседании суда 28 ноября.

Уголовное дело Убийства Суд Преступления Полиция
12 октября 2024, 17:21
Дело завели в Грозном после гибели людей при взрыве на АЗС
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Расследованием гибели двух взрослых и двух детей в ходе пожара на автозаправочной станции в Грозном займутся криминалисты. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, они завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило станцию в Байсангуровском районе города. В ходе пожара погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. В пресс-службе подчеркнули, что это предварительные данные.

На место происшествия прибыли криминалисты, которые приступили к выяснению всех причин возникновения огня. Также они установят лиц, причастных к совершению преступления.

Взрыв на автозаправочной станции Грозного прогремел в субботу, 12 октября. По данным республиканского главка МЧС, в результате происшествия погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах региона, они получили смертельные травмы от удара вылетевшей с заправки цистерны в результате взрыва.

По последним данным прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 900 квадратных метров. Перехода огня на другие постройки они не допустили.

Пожары Чечня Взрывы Следственный комитет России
12 октября 2024, 15:53
Силовики задержали бывшего замглавы Минсельхоза Ставрополья
РИА «Новости»
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Бывший заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По ходатайству следствия суд избрал отправил бывшего чиновника в СИЗО.

По данным следствия, на занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства региона фигурант дела нарушил правила распределения средств, выделенных по госпрограмме.

В частности, в 2022 году он выделил деньги местному предпринимателю, который подал заявку на создание фермы.

Но никакой фермы бизнесмен не сделал, а потратил деньги на себя. Сумма ущерба для бюджета составила 8,4 миллиона рублей.

По данным местных СМИ , речь идет о Викторе Фетисове, который после ухода с должности стал врио главы Новоселицкого округа. На новом месте он работал около месяца.

Днем ранее за крупную взятку арестовали гендиректора Княгининской швейной фабрики.

МВД РФ Коррупция ФСБ
12 октября 2024, 01:36
В расстрелянной машине в Ингушетии погибли сотрудник ППС и его родственники
РИА «Новости»
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Жертвами обстрела автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник патрульно-постовой службы (ППС), который в тот момент находился не на службе, и два его родственника. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.

По предварительной информации, автомобиль с сотрудником ППС обстреляли около 21:40 в городе Назрани возле пересечения автомобильной дороги федерального значения «Кавказ» и автодороги Назрань - Магас.

«В результате трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения. Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», - уточнили в ведомстве.

Сейчас ингушские полицейские разыскивают злоумышленников.

Кадры сгоревшей машины, на которой скрылись обстрелявшие автомобиль сотрудника ППС злоумышленники, опубликовали «Известия».

После нападения на полицейскую машину в Ингушетии следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

Ингушетия Смертность Уголовное дело Стрельба МВД РФ Машины Следственный комитет России

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