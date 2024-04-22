22 апреля 2024, 10:02

Выживший при нападении в КЧР полицейский находится в тяжелом состоянии

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Полицейский, пострадавший при вооруженном нападении в Карачаевске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что наряд группы быстрого реагирования обстреляли из автоматического оружия в районе Нижнего рынка.

В состав наряда входили трое сотрудников отдельной роты ППС. Правоохранители были на суточном дежурстве.

Замкомандира мобильного взвода отдельной роты ППС, лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин от полученных огнестрельных ранений погибли на месте.

Третьего полицейского доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

«Руководство и личный состав МВД по Карачаево-Черкесии выражает соболезнования родным и близким погибших сотрудников», - заключили в МВД.

Оружие Полиция
22 апреля 2024, 09:26
Вооруженное нападение на полицейских произошло в Карачаево-Черкесии
РИА «Новости»
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В Карачаево-Черкесии на полицейских совершили нападение, погибли два сотрудника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка. Полицейские на дежурстве осуществляли обход территории, когда неизвестные из легкового автомобиля открыли огонь по их УАЗу.

Заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один полицейский находится в больнице с огнестрельными ранениями. У правоохранителей похитили автоматы АКМ и табельное оружие.

На территории всей республики ввели план «Сирена», идет розыск нападавших.

В начале апреля в Щелкове наркокурьер в момент задержания открыл огонь по правоохранителям. Один сотрудник умер на месте, другой получил серьезные ранения. Спустя несколько дней стрелка задержали в лесном массив е в Тверской области.

Стрельба Оружие Полиция
22 апреля 2024, 09:22
Обвиняемый в покушении на Прозорова фиктивно прописался в Орске
РИА «Новости»
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Родственник обвиняемого в покушении на экс-подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве жил в Орске. Украинский агент оформил прописку, но никогда не жил в этом городе, заявила РИА «Новости» местная жительница Светлана Арипова.

По словам женщины, он приезжал в Орск вместе с женой-украинкой, которая имела медицинское образование и делала уколы его больному дедушке. Светлана Арипова согласилась прописать у себя внука пожилого соседа.

«Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он с женой уколы ему делали. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет… Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, но он не жил с нами», - сказала она.

Женщина сказала, что в последний раз «жилец» приезжал в Орск примерно два года назад. Она хотела снять его с регистрации, но не смогла с ним связаться.

Взрывчатка в автомобиле Василия Прозорова сработала 12 апреля на Коровинском шоссе. Пострадавший заявил «360» , что чувствует себя хорошо. Силовики задержали 41-летнего подозреваемого.

Уголовное дело
22 апреля 2024, 01:25
Две девочки под Саратовом погибли в бане
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Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности из-за смерти двух 14-летних девочек в бане в Саратовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

В ведомстве рассказали, что ЧП произошло 21 апреля в селе Ивановка.

«В результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью, в связи с перекрытием дымохода шиберной задвижкой, произошло скопление окиси углерода в помещении бани», - сказано в публикации.

Ранее в крупный пожар случился в банном комплексе в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Происшествию присвоили второй уровень сложности. К ликвидации огня подключили 66 спасателей и 20 единиц техники. Благодаря слаженной работе специалистов, пламя не успело перекинуться на соседние дома.

Саратов Уголовное дело Россия
21 апреля 2024, 17:23
Правоохранители нашли в Щелкове незаконных мигрантов
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов посетили рабочие места иностранных граждан и их жилье в Щелкове. Всего документы проверили у 266 человек, в том числе у недавно сменивших гражданство, рассказал источник «360».

Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто нелегально работает или незаконно находится в России.

«В отношении лиц, нарушивших требования Федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 21.5 КоАП России за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а так же вручены повестки», - сообщил источник.

В отношении иностранцев возбудили 17 уголовных дел за незаконный въезд в Россию и использование поддельных документов.

В России стали ужесточать экзамены для мигрантов. С 1 мая частным организациям запретят выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка. Депутат Госдумы Иван Сухарев также предложил проверить в стране законность выдачи паспортов иностранным гражданам за последние 10 лет.

Уголовное дело Законы Россия Щелково

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