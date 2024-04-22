Выживший при нападении в КЧР полицейский находится в тяжелом состоянии

В Карачаево-Черкесии на полицейских совершили нападение, погибли два сотрудника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка. Полицейские на дежурстве осуществляли обход территории, когда неизвестные из легкового автомобиля открыли огонь по их УАЗу.

Заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один полицейский находится в больнице с огнестрельными ранениями. У правоохранителей похитили автоматы АКМ и табельное оружие.

На территории всей республики ввели план «Сирена», идет розыск нападавших.

В начале апреля в Щелкове наркокурьер в момент задержания открыл огонь по правоохранителям. Один сотрудник умер на месте, другой получил серьезные ранения. Спустя несколько дней стрелка задержали в лесном массив е в Тверской области.